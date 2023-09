Entenda como viver o momento presente traz felicidade

Em certos momentos da vida, ficamos em dúvida se o tempo é amistoso ou oponente às nossas pretensões e aspirações. No entanto, podemos modificar essa dúvida sobre o tempo para um sentido atemporal com a finalidade de atingir nossa satisfação íntima, unicamente conquistada no momento “agora”.

A felicidade é uma opção de vida! Não existe opção para o amanhã. Temos que viver o agora! Todas as felicidades e as realizações que os homens cobiçarem só se farão existir no agora. No instante do agora, o tempo dá uma parada e nós nos submetemos a uma atualidade que nos projeta ao arrebatamento íntimo, deixando-nos totalmente em paz, jubilosos com o efeito mágico dessa assimilação.

Comece a perceber as impressões do agora no seu corpo. Enquanto a mente estiver estagnada no passado ou no futuro, o corpo se conservará no agora, e a conectividade das emoções do agora com o seu corpo transportará a consciência para um espaço de tempo atual.

O que pensamos diariamente é inconscientemente levado para o passado ou para o presente, em consequência da nossa distração. Contudo, é no tempo presente que encontramos nossa essência divinal, energia esta que impulsiona e anima o nosso ser.

A felicidade não é o destino, mas o caminho

A partir do momento em que nos sintonizamos com o agora, nossa atenção é deslocada para o interior do nosso intelecto, afastando-nos completamente dos tempos futuros e dos tempos remotos, que são incentivadores do nosso caos mental. Desse modo, colocamos em transição nossa plena natureza, sem limites, sem entraves e sem tempo predeterminado.

Por efeito dessas considerações, não é necessário que você fique à mercê de alguém ou esperando algum acontecimento para descobrir sua felicidade. Você tem que ser feliz agora! Aguardar as promessas do futuro só fará desencadear emoções negativas como as expectativas ansiosas, o estresse provocado pela sobrecarga mental e a desilusão.

Não precisamos aguardar uma ocasião especial para incorporar todas as qualidades concebíveis para sermos felizes, pois talvez esta oportunidade jamais aconteça. Em nossas vidas, não há espaços para ociosidades. Sempre haverá algo a fazer em prol da nossa felicidade, e essa realidade é exatamente o que contribui para que não desistamos diante das dificuldades da vida. Nada obstante, é essa força que estimula nossas células a desenvolverem a potência divina.

Treine a mente para evitar reviver decisões passadas (Imagem: eamesBot | Shutterstock)

Tenha responsabilidade pelas decisões que te fazem feliz Opte por ser feliz, porém seja responsável por essa majestosa manobra! Todos nós já tivemos diversas experiências de vida, já atingimos vários objetivos, já refletimos inúmeras vezes antes de tomar decisões, já tivemos diferentes formas de sentimentos. Tudo isso aconteceu no agora! Coisa nenhuma adveio de tempos anteriores, e coisa alguma advirá em tempos posteriores. Tudo o que concebemos como tempos anteriores não deixa de ser apenas lembranças armazenadas na memória do “agora que aconteceu em tempos remotos”. No futuro, o que pode acontecer é uma projeção mental ou um agora cogitado. Inequivocamente, somos levados a crer que tempos anteriores ou tempos posteriores não foram reais. Todavia, na verdade, a chamada “realidade” destes tempos sempre será a única ação do agora. Essencialmente, a natureza destes dados não é percebida de imediato pela mente. No instante em que sintonizamos a natureza dessas informações, há uma combinação no padrão normal da consciência que, espontaneamente, repele o ponto convergente de ondas eletromagnéticas da mente, desviando totalmente para o ser, o tempo do agora. Assim sendo, tudo se torna real, vibrante, procedente das energias do universo.

É necessário ter consciência sobre o sofrimento Nesse intervalo em que ainda estamos inaptos para intermediar a grande potência do agora, o que resta à memória é aglomerar os detritos sentimentais de variados tipos de sofrimento de reações afetivas, provocadas por situações ruins ou desagradáveis. Essa carga de sofrimentos motiva uma concentração de energia que preenche as cavidades desocupadas da mente e de toda estrutura corpórea. Esse sofrimento que não enxergamos a olho nu tem suas peculiaridades inerentes e verdadeiras. Ele pode até assemelhar-se a um bicho de sete cabeças, mas, na verdade, não passa de insignificante enigma ante os problemas do mundo. Em contrapartida, não podemos fechar os olhos para que ele prepondere sobre nós. Somos portadores da essência divina, da fonte de elevação que o Alto nos oferece.