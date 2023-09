Calor gera efeitos colaterais em remédios, diz agência alemã

Diuréticos e medicamentos contra hipertensão podem causar desmaios e até ataque cardíaco devido aos efeitos vasodilatadores nas temperaturas mais quentes, alerta Instituto Robert Koch.Certos medicamentos podem ser perigosos no calor e causar efeitos colaterais, afirma um relatório publicado nesta quarta-feira (06/09) pelo Instituto Robert Koch (RKI) – agência pública alemã de controle e prevenção de doenças. Particularmente afetados são os diuréticos e medicamentos contra hipertensão. Segundo o documento, uma dilatação vascular provocada pelo calor pode aumentar sensivelmente o efeito anti-hipertensivo de muitos medicamentos para o sistema cardiovascular. As possíveis consequências vão de desmaios, passando por distúrbios no fluxo sanguíneo para os órgãos, até ataque cardíaco. "Especialmente em risco estão pessoas com insuficiência cardíaca causada por disfunção sistólica e pacientes com pressão alta", afirma o relatório. Também ingredientes ativos contra arritmias cardíacas, antidiabéticos, opiáceos que são absorvidos pela pele, analgésicos e os chamados medicamentos anticolinérgicos – incluindo muitos medicamentos psicotrópicos, de acordo com o RKI – podem levar a deficiências cognitivas ou problemas de pressão arterial por causa do calor. Além disso, o prazo de validade dos medicamentos pode ser afetado pelo calor, podendo levar à diminuição da eficácia. O relatório foi publicado na revista especializada Journal of Health Monitoring e faz parte de uma série de publicações do RKI tematizando os impactos das mudanças climáticas na saúde humana. Verão quente no Hemisfério Norte Nesta quarta-feira, a Organização Meteorológica Mundial (OMM) e o programa Copernicus anunciaram que o verão de 2023 foi, de longe, o mais quente já registrado no Hemisfério Norte. Só no mês passado, a temperatura média ficou em 16,82° C — a maior já registrada para o mês de agosto e a segunda maior média mensal que se tem registro, atrás apenas de julho. De acordo com o programa europeu de observações climáticas, o período de junho a agosto registrou uma média de temperatura de 16,77° C. A cifra é 0,66° C acima do usual e significativamente superior ao recorde anterior de 16,48° C, registrado em 2019. md/le (DPA, ots)