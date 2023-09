Estudo revela a melhor temperatura para uma boa noite de sono

Pesquisa liderada por especialistas da Universidade de Harvard aponta quantos graus Celsius são ideais para dormir. Temperaturas mais altas podem prejudicar o descanso.Existe uma temperatura ideal para uma boa noite de sono? Um grupo de pesquisadores recrutou 50 voluntários com mais de 60 anos, todos residentes em Boston, nos Estados Unidos, para tentar responder a essa pergunta. A conclusão foi de que a melhor temperatura para dormir é de 20 °C a 25 °C, de acordo com um estudo publicado na revista Science of Total Environment. "O sono tende a ser mais fácil e, muitas vezes, mais profundo e reparador em um ambiente mais fresco", escreveu Amir Baniassadi, o principal autor da pesquisa, em um comunicado publicado pela Universidade de Harvard e pela ONG Hebrew SeniorLife. "Isso não é arbitrário, está enraizado em nossa biologia. Naturalmente, nossa temperatura corporal cai à noite, o que ajuda a iniciar e a manter o sono. Quando o ambiente onde dormimos é muito quente, ele pode interferir na queda da temperatura e interromper o sono", destaca o pesquisador. Importância de dormir bem para a saúde Estudos anteriores já mencionavam a importância de uma noite bem dormida para a saúde e a qualidade de vida. A falta de sono, as interrupções e, neste caso, também a temperatura podem prejudicar a qualidade do descanso. "Os distúrbios do sono podem levar a problemas de memória, aumento do risco de quedas e redução da capacidade de realizar atividades diárias. Também podem afetar nosso humor e a sensação geral de bem-estar", acrescentou Baniassadi. Redução de até 10% na qualidade do sono Por meio de monitores portáteis de sono e sensores ambientais, os cientistas detectaram que, na faixa de temperatura entre 25 °C e 30 °C, os participantes tiveram uma queda de até 10% na eficiência do sono – porcentagem que, segundo o estudo, não deve ser subestimada. "Nossas conclusões indicam que o sono é mais eficiente e restaurador quando a temperatura ambiente noturna varia entre 20 °C e 25 °C, com uma queda clinicamente relevante de 5% a 10% na eficiência do sono quando a temperatura aumenta de 25 °C para 30 °C", afirmaram os pesquisadores. Mudança climática e aumento das temperaturas Devido ao estudo, os especialistas também fizeram um alerta para melhores estruturas em asilos e residências privadas devido ao aumento das temperaturas provocado pelas mudanças climáticas. "Esses resultados destacam o potencial de melhora da qualidade do sono em adultos mais velhos por meio da otimização térmica dos ambientes domésticos e enfatizam a importância de ajustes personalizados de temperatura com base nas necessidades e circunstâncias individuais", ressaltaram os cientistas. "Além disso, nosso estudo destaca o possível impacto da mudança climática na qualidade do sono de adultos mais velhos, especialmente aqueles de nível socioeconômico mais baixo, e apoia o aumento de sua capacidade de adaptação diante de um clima que está mudando", concluíram. gb/le (DW,ots)