Entenda como é realizado o diagnóstico e o tratamento da dor crônica

Nesse sentido, o diagnóstico de dor é muito difícil, devido à subjetividade, pois não existe um método preciso para mensurá-la, assim como existe para diagnosticar outras doenças, como diabetes, pressão alta, entre outras. Nesses outros casos, por exemplo, os exames mostram exatamente o nível no qual a doença se encontra. O médico que trata a dor, por outro lado, possui apenas o relato do paciente.

Identificando os níveis de dor

De acordo com o Dr. George Miguel G. Freire, médico e coordenador da equipe de controle da dor do Hospital Israelita Albert Einstein, quando os pacientes não são capazes de expressar o que sentem, como é o caso de crianças muito pequenas, os médicos se baseiam em técnicas visuais para avaliar a dor do paciente. Por meio da expressão, da movimentação, do apetite do paciente, entre outros sinais indiretos, é possível identificar alguns graus e tipos de dor.

“Entretanto, na maioria dos pacientes, é possível utilizar escalas numéricas e de cor para classificar a intensidade da dor. As escalas numéricas vão de zero a dez, em que zero é sem dor e dez é o maior grau de dor”, explica o especialista.

Além disso, ainda segundo o médico, é feito um acompanhamento do tratamento e, de tempos em tempos, pergunta-se novamente em qual número está a dor do paciente. “Dessa forma, é possível adequar o tratamento e acompanhar os resultados até o tratamento completo”, enfatiza.

O tratamento para dor crônica pode incluir o uso de medicamentos (Imagem: VH-studio | Shutterstock) Formas de tratamento para a dor Atualmente, existem inúmeras possibilidades de tratamentos para dor. De acordo com o Dr. George Miguel Freire, o tripé feito com tratamento psicológico, fisioterápico e farmacológico é o principal eixo de atuação. “Hoje, na maioria dos casos, se inicia o tratamento com métodos farmacológicos, medicamentosos. Associado aos medicamentos, iniciamos também o tratamento com medicina física, fisioterapia e acupuntura”, explica.