Conheça os benefícios do pilates para os homens

Apesar de ser mais popular entre as mulheres, os homens também podem e devem recorrer ao pilates para definir e fortalecer a musculatura do corpo. Tanto é que seu criador, inicialmente, difundiu a prática no meio masculino.

“É importante lembrar que Joseph Pilates criou o seu método para os homens e que o ensinou aos seus colegas de presídio enquanto esteve detido, na Inglaterra, durante a 2ª Guerra Mundial”, recorda Luís Gustavo Martins, instrutor de pilates.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Quando praticar pilates?

A prática traz diversos benefícios para os homens, inclusive, desenvolve a estética e o rendimento físico, esportivo e sexual. “Os homens que querem melhorar a performance em outras atividades físicas, ou que estejam com dores devido à má postura no trabalho, ou que sofrem de alguma patologia física, podem procurar o método pilates. A técnica ajuda a desenvolver a conscientização corporal e o desempenho nas várias atividades do dia a dia”, afirma Luís Gustavo.