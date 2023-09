Bruxismo: o que é, causas, sintomas e tratamentos; saiba tudo sobre a desordem

A ação parafuncional consiste no ranger ou no apertar dos dentes. A condição pode ser motivada por estresse e até fatores genéticos. Entenda mais sobre o bruxismo

Você já acordou pela manhã sentindo fortes dores de cabeça ou com dores musculares no rosto? Ou os seus dentes estão apresentando desgastes e fraturas? Saiba que você pode ter bruxismo, uma desordem funcional que consiste no ranger e no apertar dos dentes, na tensão da musculatura mastigatória ou no ato de empurrar a mandíbula.

De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 40% dos brasileiros têm bruxismo.

Geralmente, o movimento involuntário acontece enquanto o indivíduo está dormindo e é considerado um dos distúrbios do sono, junto com o ronco. No entanto, também pode ser manifestado em pessoas acordadas, o que recebe o nome de “bruxismo de vigília”.