8 formas de inserir o coco na alimentação de forma saudável

Opção prática para substituir o leite de origem animal em diversos preparos. Pode ser consumido puro, misturado em água ou água de coco, adicionado no café, em shakes, sobremesas, frutas e como ingrediente culinário no preparo de caldas, cremes e risotos.

7. Açúcar de coco

É um dos melhores substitutos do açúcar comum. Elaborado com a seiva da flor do coqueiro, trata-se de uma ótima fonte de minerais como magnésio, ferro, cobre e zinco e vitaminas do complexo B.

8. Farinha de coco

Extraída da película do marrom do coco, a farinha de coco é uma adição versátil, saudável e prática para receitas salgadas e doces. Rica em fibras e sem glúten, apresenta baixo índice glicêmico e baixo teor de carboidratos. Além de preservar todos os benefícios do coco, a farinha pode ser usada tanto in natura, com frutas, cereais, granola e vitaminas, quanto no preparo culinário de bolos, panquecas, waffles.

Por Mariana Spelta