Dieta mediterrânea ajuda a reduzir o risco de mortalidade

A dieta mediterrânea tem se tornado cada vez mais popular. E não é à toa, já que oferece uma grande variedade de benefícios à saúde, promovendo melhor qualidade de vida, maior aporte de nutrientes, prevenção de doenças crônicas e até contribuindo com a perda de peso. Porém, embora oas vantagens à saúde do estilo de vida mediterrâneo já tenham sido estudadas, poucas pesquisas foram realizadas sobre esses hábitos fora de sua região de origem.

No entanto, essa situação foi corrigida com a publicação de um estudo do UK Biobank (estudo de biobanco do Reino Unido) que mostrou que o estilo de vida mediterrâneo não apenas é capaz de reduzir o risco de mortalidade por todas as causas, como também pode ser perfeitamente transferido para outras regiões do mundo, com todos os benefícios.

“O estudo mostra que é possível que populações não mediterrâneas adotem esse estilo de vida e conquistem seus benefícios com produtos disponíveis localmente e em seus próprios contextos culturais e sociais”, destaca a Dra. Caroline Reigada, médica nefrologista.