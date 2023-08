Veja como o diálogo empático pode ressignificar as relações

O diálogo não deve ser temido pelo casal (Imagem: Goksi | ShutterStock) - Portal EdiCase

Maria está aflita, quer falar sobre o que a incomoda no relacionamento. Já pediu mais de uma vez para João ouvi-la, mas ele desconversa, evita o confronto. Teresa e Laura, ao contrário, inauguram o diálogo com facilidade, porém, em questão de minutos, o tom de voz sobe e as acusações incendeiam a sala. Já Carlos leva a fama de ser obcecado por discutir os mínimos detalhes da relação com Arthur e está cansado de carregar esse estigma. Ora, se a comunicação é a base da parceria amorosa, por que é tão difícil conversar? Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Os personagens acima são fictícios, mas as situações são corriqueiras. Pois a maioria dos casais tem dificuldade de incluir temas de maior voltagem emocional nas conversas do dia a dia. No entanto, elas são vitais para a saúde da vida a dois. Afinal, como fazer aparas na relação e cuidar para que ela amadureça se os cônjuges não conseguem dialogar, debater, expor pontos de vista estando seguros de que serão ouvidos e considerados?

Como era no passado Antigamente, muitos casais viviam décadas juntos sem falar abertamente sobre seus sentimentos mais verdadeiros. Era o império do não dito. Lá atrás, a conveniência dos papéis sociais se sobrepunha à necessidade humana de aprofundar o laço afetivo. E assim a vida seguia sem que as questões mal resolvidas do casamento tivessem a chance de serem examinadas e sanadas. “Hoje, ao contrário, espera-se que o diálogo entre os parceiros seja permanente e íntimo. ‘Discutir a relação’ faz parte do processo de manutenção do vínculo”, escreve a terapeuta de casais Lidia Rosenberg Aratangy, no livro “O Anel que Tu me Deste: o casamento no divã” (Artemeios). Discussão é diferente de briga A terapeuta de casal Marina Reis, criadora do canal Casal talks, esclarece de antemão que discussão é diferente de briga. Enquanto na primeira os dois estão focados em resolver o conflito, na segunda prevalece a disputa para provar quem está certo e quem está errado. “Partindo desse princípio, é importante as pessoas entenderem que todo casal discute. Se isso não acontece, é porque alguém está se silenciando, pois todos nós teremos momentos em que estaremos insatisfeitos, e a relação precisa ser um espaço seguro para depositarmos nossas queixas, fragilidades e frustrações”, ela expõe. Teoricamente, adultos não precisariam temer a conversa nem achar que ela sempre terminará em desavença. Porém, o gesto de abrir a fala para tocar em pontos sensíveis da parceria pode ser bastante desestabilizador para algumas pessoas. “O real problema pode estar na forma de resolução desses conflitos, porque, quando iniciamos as discussões, tentamos nos proteger de dores emocionais já conhecidas e vividas na infância”, afirma a terapeuta.

Onde o elo se perde Seja por defesa, seja por imaturidade, fugir do diálogo é como adquirir uma dívida que lá na frente explodirá em juros. O ressentimento vai crescendo, embolando as mágoas, endurecendo as críticas, esfriando os gestos de carinho e, lá pelas tantas, a distância emocional ganha uma proporção gigantesca. Incontornável, até. “Os casais, muitas vezes, perdem a capacidade de conversar de forma espontânea, pois entram numa rotina com pouca troca. Só que as boas conversas é que geram possibilidades de construção de projetos, de conexão, de cumplicidade, de alinhamento de expectativas, favorecendo a intimidade emocional”, destaca Marina Simas de Lima, psicóloga clínica especialista em Terapia de Casal e Família e em Sexualidade Humana, além de cofundadora do Instituto do Casal. Sabe aquele cansaço após sucessivas tentativas de conexão? É assim que as trocas vão esmorecendo, segundo a terapeuta. Falta de tempo, falta de paciência, falta de interesse, falta de fé de que as coisas podem melhorar. Muitos fatores podem fazer com que um dos cônjuges ou ambos deixem de negociar, de se expressar, desistindo de se relacionar dentro da própria relação.

Diferenças na comunicação dos sentimentos Aliás, se colocarmos uma lupa na dinâmica de um casal, avistaremos um emaranhado de referências entranhadas no psiquismo do par. Quando passamos a dividir a vida com alguém, todas elas aparecem em meio ao convívio, como mensageiras de que todos nós carregamos tramas pregressas. “A diferença de criação, de histórias de vida, de personalidade, tipo de relacionamento estabelecido, modelos aprendidos com os pais, pode refletir na forma como se estabelece a comunicação nas relações atuais”, lembra Marina Simas. “Essas diferenças podem levar a choques e conflitos quando as expectativas e abordagens de cada parceiro não são faladas”, complementa Simone Guimarães, psicóloga e psicogenealogista. Como, então, equilibrar as diferenças se somos indivíduos tão singulares em nossas trajetórias? Por exemplo, a parte que tem mais abertura e disposição para o diálogo, porque traz essa referência de sua família de origem, precisa entender em primeiro lugar que isso é desconhecido para o outro e que, muitas vezes, esse é o motivo de ele estar na defensiva. “Nesse caso, uma atitude paciente abrirá o caminho e diminuirá a resistência para que a conversa aconteça”, sugere Simone.