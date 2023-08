Veja como evitar dores nas costas após ou durante as corridas

De acordo com o ortopedista do esporte, cirurgião e especialista em coluna Dr. Alexandre Guedes, esses incômodos também podem surgir por problemas posturais ou desequilíbrios musculares. Isso porque uma postura inadequada durante a corrida ou desequilíbrios musculares podem causar tensão nas costas e levar à dor.

Assim como em qualquer esporte, correr na rua requer atenção dos praticantes. Dessa forma, é importante entender o próprio corpo e notar os sinais durante a corrida ou ao terminar. Muitos corredores mencionam sentir dores na parte inferior das costas após treinos intensos ou provas. Isso pode ser uma reação normal aos esforços e cansaço muscular, mas, em alguns casos, pode indicar algo mais sério, especialmente se ocorrer com frequência.

Sinais de alerta: quando procurar um profissional?

Uma dor nunca deve ser ignorada. Ela deve ser observada, e o corredor deve estar atento ao surgimento de alguns sinais de alerta que podem indicar a necessidade de maior atenção e, possivelmente, consulta com um profissional de saúde. O Dr. Alexandre Guedes aponta os sinais que merecem atenção:

Dor persistente: é um sinal de que algo a mais pode estar acontecendo;

Dor intensa: se a dor é intensa a ponto de afetar sua capacidade de correr ou realizar outras atividades, algo está errado;

Dor localizada: se houver sensibilidade ao toque ou inchaço, isso pode indicar uma lesão ou tensão muscular mais séria;

Dormência ou formigamento: pode ser um sinal de problemas nervosos e requer atenção médica imediata;

Febre ou mal-estar: se a dor nas costas estiver acompanhada de febre, perda de peso não intencional ou outros sintomas não relacionados ao esforço físico, é importante procurar assistência médica;

Histórico de lesões nas costas.

Prevenção: a melhor amiga do corredor

Nenhum corredor que pratica a corrida com frequência quer parar os seus treinos por conta de uma dor lombar. Por isso, tratar a dor é prevenir para que ela nem apareça. De acordo com o Dr. Alexandre Guedes, adotar algumas medidas simples de cuidado com o corpo ajudam a evitar esse tipo de desconforto:

Fortaleça os músculos das costas e dos glúteos;

Alongue-se regularmente;

Faça um aquecimento antes da corrida;

Melhore sua postura;

Aumente a intensidade dos treinos gradualmente;

Use tênis adequados;

Varie a superfície de corrida;

Faça pausas regulares;

Realize exercícios de fortalecimento complementares;

Escute seu corpo;

Consulte um profissional de saúde.