7 exercícios que combinam pilates e musculação

Cada vez mais pessoas estão escolhendo combinar a prática do Pilates com a musculação, com o objetivo de alcançar um corpo forte e harmonioso. Ainda que distintas, essas duas modalidades se complementam. Essa união entre a concentração e a flexibilidade do Pilates, juntamente com a força e o desenvolvimento muscular da musculação, oferece uma variedade de vantagens.

“O Pilates trabalha o corpo de forma global, garantindo a tonificação da musculatura e melhorando a flexibilidade, evitando lesões, auxiliando na coordenação motora, consciência corporal e eliminando toxinas corporais. Alguns dos princípios da musculação são hipertrofia e aumento no volume das células musculares. Além de colaborar no gasto calórico, estimulando o metabolismo, resultando no emagrecimento”, relata Josi Araújo, fisioterapeuta e professora da Pure Pilates.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Atividade melhora saúde cardiovascular

De acordo com a especialista, as vantagens dessa união são evidentes: aumento da capacidade cardiovascular, prevenção de doenças como osteoporose e diabetes, tônus muscular, melhora do condicionamento físico e da oxigenação sanguínea, e redução de problemas relacionados à ansiedade.