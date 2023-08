10 medicamentos disponíveis na Farmácia Popular para doenças no coração

O Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB) é uma iniciativa do Governo Federal que disponibiliza à população brasileira os medicamentos essenciais conforme as diretrizes da Política Nacional de Assistência Farmacêutica. Em conjunto com as Unidades Básicas de Saúde e as farmácias municipais, a Farmácia Popular possibilita que os cidadãos obtenham medicamentos em estabelecimentos credenciados.

Criada em 2004, essa iniciativa proporciona remédios de forma gratuita para tratar condições como diabetes, asma, hipertensão e osteoporose, além de pílulas anticoncepcionais. Além disso, o programa oferece itens subsidiados para dislipidemia, rinite, doença de Parkinson, glaucoma e fraldas geriátricas.

Como funciona o programa Farmácia Popular

Para participar do programa, é necessário fazer um cadastro nas farmácias associadas à Farmácia Popular. Para isso, tenha em mãos um documento oficial com foto e o número do CPF, além da receita médica. A prescrição precisa incluir informações como nome completo do médico, número do CRM, assinatura, endereço da instituição de saúde, data da emissão da prescrição, detalhes sobre o medicamento receitado, bem como o nome e endereço do paciente.