8 hábitos que prejudicam a saúde mental

Não existe uma regra ou um caminho certo que indique como cada pessoa deve viver a vida. Esses hábitos são construídos conforme cada indivíduo cresce e, muitas das vezes, de acordo com o ambiente e as pessoas que ele convive. No entanto, muitas dessas atitudes podem ser nocivas e afetar a saúde mental sem que a pessoa perceba, desenvolvendo transtornos como ansiedade, depressão e estresse.

Nesse sentido, o psicólogo, psicanalista e professor de psicanálise Ronaldo Coelho indica quais hábitos você deve deletar da sua vida para manter a saúde mental. Veja!

1. Positividade Tóxica

É a ideia de que pensamentos positivos devem estar acima de quaisquer outras emoções consideradas “negativas”. Essa prática do excesso pode gerar comportamentos que reprimem essas emoções e pode, consequentemente, afetar a saúde mental.