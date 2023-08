Veja como procrastinar menos e ficar em paz com a rotina

Há muitos anos, organizo meu dia em tópicos na agenda – de papel mesmo. Isso me ajuda a entender como planejar melhor o meu tempo. No dia anterior ou antes até, coloco o que preciso fazer nas próximas 24 horas de maneira clara e realista – isso é bem importante, porque não adianta listar mil coisas já sabendo que será impossível dar conta de tudo.

É justamente aí que pode surgir a tal da procrastinação, palavrinha difícil de pronunciar e também de escapar dela… Eu procrastino, tu procrastinas, todo mundo procrastina as tarefas mais chatas, em algum momento do dia, da semana, da vida. Deixamos coisas para a última hora, vamos “empurrando com a barriga” aquele relatório tedioso até quase o prazo de entrega se extinguir. Quem nunca fez isso?

Procrastinar, verbo intransitivo

Recentemente, dados do Google Trends mostraram que as pesquisas pela palavra “procrastinação” no Brasil subiram 90% nos últimos cinco anos, juntamente a temas como “foco”, “preguiça” e “TDAH”. “As pessoas estão descobrindo o tema, se identificando com ele e buscando mais sobre o assunto”, analisa a biomédica e neurocientista Thaís Gameiro, sócia fundadora da Nêmesis Neurociência Organizacional. Para ela, isso tem relação com o estado de constante pressão em que vivemos hoje.

“Fala-se sobre vuca [volatividade, mudanças constantes] e bani [representação da ‘era do caos’], que é esse mundo de muita sobrecarga, hiperconectividade, em que ninguém mais tem tempo para descansar e planejar suas atividades, é tudo muito atabalhoado”, diz. “Essa característica da nossa sociedade atual nos faz viver mais a procrastinação. E isso, claro, incomoda, gera frustração pela baixa performance e produtividade”, completa Thaís.

Para Thaís, a procrastinação também está muito ligada a questões motivacionais. Funciona assim: uma tarefa que não gostamos de fazer ou que gera receio ou ansiedade desperta em nós alguma emoção negativa. Daí é natural que a gente queira evitar essas situações, não ter contato com elas, seja uma tarefa, uma pessoa ou o que for. Até aí, tudo bem. Aliás, nem sempre o comportamento de adiar algo é necessariamente ruim.

“Assim como a divagação mental pode ser um momento de relaxamento e criatividade, a procrastinação pode ser uma defesa no sentido de autocuidado. A pessoa não está se sentindo bem e prefere ou precisa protelar algo para se preparar melhor, estar mais atenta ou com mais energia”, diz o médico de família e professor do Departamento de Medicina Preventiva da Escola Paulista de Medicina da Unifesp, Marcelo Demarzo.

Quando a procrastinação indica algum transtorno

Segundo o médico, o problema surge quando esse hábito de deixar para depois torna-se crônico e começa a atrapalhar as atividades do dia a dia, criando barreiras para a nossa produtividade e gerando até transtornos orgânicos.