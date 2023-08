6 dicas para melhorar a saúde nasal durante o tempo seco

Os últimos dias têm sido marcados pela elevação de temperatura fora de época e queda na umidade em boa parte do Brasil. Apesar de a previsão demonstrar que as temperaturas devem cair e as chuvas, enfim, podem chegar, o índice de umidade relativa do ar está muito abaixo dos 20%, o que configura, pela Organização Mundial de Saúde (OMS), um estado de alerta.

O otorrinolaringologista Dr. Bruno Borges de Carvalho Barros explica por que a saúde nasal e respiratória fica prejudicada por causa do tempo seco. “A principal função do nariz é umidificar, filtrar e aquecer o ar que inalamos, mas o tempo seco faz com que a demanda da mucosa nasal tenha que se esforçar mais para conseguir exercer sua função. Assim, como fica ressecada, pode levar a microfissuras que podem até sangrar”, explica o médico, que alerta que esse ressecamento deixa o organismo mais suscetível à rinite alérgica.

A seguir, o Dr. Bruno enumera algumas importantes dicas para passar pela temporada seca. Confira!