4 dicas para melhorar os resultados da Lipo HD

Além disso, atualmente, o procedimento desempenha outras funções além de reduzir a gordura localizada. “A técnica ainda pode ser combinada com a lipoenxertia, que é a injeção de gordura autóloga, ou seja, do próprio paciente, no músculo, com o objetivo de hipertrofia”, argumenta o médico.

Segundo o especialista, a boa notícia é que, com os saltos tecnológicos, a lipoaspiração já não é tão invasiva, dolorosa ou demorada como costumava ser: “E é muito mais eficaz do que os procedimentos não invasivos”, diz o Dr. Tácito Ferreira.

“Isto reduz a perda de sangue, permite que a gordura seja removida mais facilmente e diminui o desconforto pós-operatório, visto que reduz a dor, os hematomas e o inchaço após o procedimento”, explica o médico. O paciente volta para a casa na manhã seguinte ou no mesmo dia, no geral.

De acordo com o Dr. Tácito Ferreira, o procedimento pode ser realizado em diversas partes do corpo, sendo mais comum no abdômen, flancos, pernas e braços. “O procedimento é ideal para as pessoas que têm excesso de gordura localizada e pouca flacidez de pele em áreas específicas do corpo”, diz o médico.

“Para ter certeza disso, uma boa dica é visitar o site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP). Lá é possível pesquisar o nome do médico que realizará o procedimento e verificar se ele está devidamente credenciado junto à instituição. Além disso, vale a pena analisar as especialidades do médico e se ele tem a prática com as técnicas corporais. Também é importante procurar por outras pessoas que já tenham passado por procedimentos com o seu médico e verificar qual foi a experiência delas”, recomenda o Dr. Tácito Ferreira.

Esclarecer todas as dúvidas com o médico é importante antes de fazer a Lipo HD (Imagem: Evgeny Atamanenko | Shutterstock) 2. Faça questionamentos Na consulta, o aspecto mais importante é que o paciente expresse seus desejos com relação ao resultado ideal que está procurando e que o cirurgião avalie se esse objetivo é alcançável. “Além disso, ao contrário do que muitos pensam, os procedimentos cirúrgicos, independentemente de sua finalidade, não são simples. Por isso, antes de toda e qualquer cirurgia plástica, e até mesmo de procedimentos estéticos menos invasivos, é fundamental que você aproveite as consultas para esclarecer todas as suas dúvidas”, diz o especialista.

Assim, o médico indica alguns questionamentos que os pacientes podem fazer. “Pergunte sobre o tipo de anestesia, o tempo da cirurgia, se é necessário internação, como será o pós-operatório, quais são os riscos do procedimento, como serão as cicatrizes e quais os resultados esperados. Além disso, comunique seu médico sobre qualquer tipo de alergias ou doenças que você tenha e medicamentos que você use”, afirma o profissional. Porém, segundo o cirurgião plástico, é importante também que você escute seu médico, já que apenas ele poderá realizar uma avaliação e dizer se o procedimento que você deseja realizar é realmente o mais adequado para o seu caso. “Caso contrário, ele poderá oferecer alternativas ao tratamento ou indicar uma maior perda de peso, por exemplo”, explica. 3. Siga o processo pré-operatório O pré-operatório para a lipoaspiração é o mesmo que para qualquer cirurgia, então deve incluir avaliação cardiológica, exames laboratoriais, a interrupção do uso de medicamentos anticoagulantes, cigarro e anticoncepcionais hormonais. “Seguir esse processo conforme a orientação médica é fundamental para o bom encaminhamento do procedimento cirúrgico e a recuperação”, garante o cirurgião.