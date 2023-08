3 alongamentos para evitar lesões na hora de se exercitar

Os músculos tendem a ser mais suscetíveis a lesões e distensões quando o corpo está frio. Muitas vezes, as pessoas não investem o tempo adequado em aquecimento antes de seus exercícios, nem em alongamento após suas sessões de treino, algo que pode contribuir para o surgimento de problemas musculares, pois o corpo realmente precisa dessa movimentação antes e depois da atividade física para se manter saudável e sem dor.

Pensando nisso, Thais Ghendov, personal trainer que atende pela GetNinjas, plataforma de contratação de serviços, compartilhou três dicas de exercícios simples e acessíveis que podem ser realizados em casa, especialmente para iniciantes que desejam começar a se exercitar. Confira!

1. Alongamento dos músculos posteriores

É de grande importância se alongar e se aquecer antes de se exercitar, e os principais músculos a serem alongados são os músculos posteriores da coxa ou os músculos atrás da coxa. Para conseguirmos alongar essa musculatura, pode-se afastar as pernas em uma largura maior do que a do quadril, manter os joelhos estendidos e, aos poucos, ir levando o tronco e os braços em direção ao chão, tentando alcançá-lo.