Casos de sífilis aumentaram no pós-pandemia; médico alerta sobre uso de preservativos

Os casos de sífilis no Brasil tiveram um aumento no período pós-pandemia, de acordo com informações do boletim epidemiológico do Ministério da Saúde. O documento compilou as notificações da doença no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) até 30 de junho de 2022. Em 2021, foram registrados 167.523 casos de sífilis adquirida, transmitida sexualmente. Já em 2022, mais de 79 mil novos casos foram notificados apenas no primeiro semestre do ano.

Daniel Diógenes, ginecologista e especialista em medicina reprodutiva, acredita que o aumento das notificações esteja relacionado com desleixo de jovens em relação ao uso de preservativos durante relações sexuais. “Usava-se camisinha nos anos 80 para evitar o HIV, que hoje não mata mais como nas épocas anteriores. Então, a juventude não tem mais medo do HIV e começa a deixar de usar o preservativo”, afirmou o médico em entrevista à Rádio O POVO CBN, nesta terça-feira, 22.