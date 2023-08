4 dicas para incluir mais proteínas nas refeições

As proteínas são uma matéria-prima importante para a saúde do corpo. Responsáveis por parte da composição de todas as células e tecidos, formam músculos, esqueleto, pele, cabelos e unhas e constituem órgãos como coração, pulmão e rins. Além disso, também formam substâncias vitais para funcionamento e defesa do organismo, como hormônios, enzimas, neurotransmissores e anticorpos.

No entanto, para obter todos os seus benefícios, incluí-la nas refeições diárias é um critério fundamental que, muitas das vezes, não é cumprido devido à correria do dia a dia. Assim, muitas pessoas não consomem a quantidade recomendada de proteínas ou, ainda, exageram na dose, o que pode provocar fraqueza muscular, queda de cabelo, alterações na pele, problemas imunológicos etc.

Apesar disso, a boa notícia é que é possível incluir as proteínas nas refeições de forma saudável. Basta seguir algumas recomendações simples, como as indicadas abaixo: