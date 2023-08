10 leites vegetais para intolerantes à lactose

O leite de soja é o mais popular no segmento vegetal da bebida. É o único substituto que naturalmente contém a mesma quantidade de proteína que o leite de vaca, com cerca de 3g por 100 ml. Devido ao fato de que muitos fabricantes enriquecem o leite de soja com cálcio e outras vitaminas, como B12, B2, D e A, ele pode ser usado como uma alternativa nutricionalmente completa ao de origem animal.

4. Leite de amêndoas

Popular em cafeterias, apresenta um sabor suave e leve, sendo uma opção ideal para acompanhar receitas de bebidas e enriquecer um prato de cereal. Em termos de composição nutricional, ele possui menos calorias e proteínas. Além disso, a pequena quantidade de gordura presente no leite de amêndoas é composta por gorduras insaturadas, que são mais saudáveis.

5. Leite de castanha-de-caju

Cremoso, apresenta sabor e textura neutros, sendo um aliado na preparação de vários pratos, principalmente os que substituem o uso de queijo. “Sem lactose ou colesterol, as bebidas vegetais trazem diversas vitaminas em sua composição. O leite de castanhas, por exemplo, é rico em ômega 9 e gorduras saudáveis que atuam diretamente na saúde do coração, cérebro e na modulação da imunidade, além de auxiliar no funcionamento do intestino, no controle do apetite e no equilíbrio dos níveis de colesterol”, explica a nutricionista Alessandra Luglio.

6. Leite de arroz

Comparado a outros leites à base de vegetais, o de arroz tem uma consistência mais leve. Ele é ideal para fazer sopas devido à sua consistência fina e sabor neutro. Do ponto de vista nutricional, o leite de arroz não oferece vantagens sobre outros vegetais, exceto pelo fato de ser o leite mais hipoalergênico disponível.