10 hábitos que ajudam a melhorar a saúde do fígado

“Hoje em dia, é muito comum as pessoas não praticarem hábitos saudáveis de vida, o que pode prejudicar o funcionamento do fígado, abrindo espaço para doenças hepáticas. Dentre esses hábitos, o mais comum é a má alimentação, principal fator de destruição das células hepáticas ”, explica o nutrólogo Sandro Ferraz, pós-graduado em Nutrologia e medicina do esporte e especializado em emagrecimento e longevidade.

Crucial para o funcionamento saudável do corpo, o fígado desempenha papéis vitais na digestão, desintoxicação, no metabolismo e armazenamento de nutrientes. Manter bons hábitos de saúde, nessa perspectiva, é essencial para evitar danos ao fígado, como inflamação, esteatose (acúmulo de gordura) e até cirrose. Esses problemas podem comprometer as funções hepáticas, afetar a digestão de nutrientes, causar desequilíbrios hormonais e prejudicar a eliminação de toxinas.

1. Tenha uma alimentação balanceada

Uma dieta equilibrada rica em frutas, vegetais e grãos integrais fornece fibras, vitaminas e antioxidantes que auxiliam o fígado em suas funções de desintoxicação. Evitar alimentos processados e gorduras saturadas ajuda a reduzir a carga de trabalho do fígado, prevenindo o acúmulo de gordura e inflamação.

2. Invista na hidratação

A água é essencial para todas as funções do corpo, incluindo as do fígado. Ela ajuda a eliminar toxinas, mantendo as células hepáticas saudáveis e eficientes em suas atividades metabólicas. “A falta de água pode trazer diversos malefícios que impactam diretamente nossa rotina, como a piora da memória e do raciocínio”, afirma Matheus Motta, nutricionista e responsável pelo VigilantesdoPeso no Brasil.

3. Controle o peso

Manter um peso saudável é crucial para prevenir a esteatose hepática não alcoólica, um distúrbio caracterizado pelo acúmulo de gordura excessiva pelo fígado. Esse excesso aumenta a resistência à insulina, o que pode levar a problemas hepáticos.

4. Limite o uso do álcool

O fígado é responsável por metabolizar o álcool, e o consumo excessivo pode sobrecarregá-lo. “O álcool é uma substância tóxica para o organismo humano e pode provocar doenças mentais, cânceres, problemas hepáticos como a cirrose, alterações cardiovasculares, com risco de infarto e acidente vascular cerebral, e a diminuição de imunidade”, explica a médica nutróloga Dra. Marcella Garcez.

Praticar atividades físicas regularmente oferece diversos benefícios à saúde (Imagem: Prostock-studio | ShutterStock) 5. Pratique exercícios físicos O exercício regular melhora a circulação sanguínea, auxilia na eliminação de gordura corporal e ajuda a controlar o açúcar no sangue. Isso reduz o risco de acúmulo de gordura no fígado e outras complicações metabólicas.

6. Evite a automedicação Evitar a automedicação é fundamental para proteger a saúde do fígado, pois muitos medicamentos podem causar danos hepáticos não detectados. Por isso, é importante consultar um médico antes de tomar qualquer medicação para evitar sobrecarga no fígado. 7. Consuma alimentos antioxidantes Alimentos ricos em antioxidantes, como frutas vermelhas, vegetais de folhas verdes e chás, ajudam a combater o estresse oxidativo e a proteger as células hepáticas contra danos causados por radicais livres. “Todos os alimentos, em seu estado natural, contêm substâncias antioxidantes, principalmente as plantas”, comenta Melissa Setubal, coach em Saúde Integrativa pelo Institute for Integrative Nutrition (Instituto de Nutrição Integrativa), de Nova Iorque. 8. Limite gorduras saturadas e trans da dieta As gorduras saturadas e trans podem contribuir para a inflamação e o acúmulo de gordura no fígado. Optar por gorduras saudáveis, como as encontradas em peixes, abacate e azeite de oliva, ajuda a proteger o fígado.