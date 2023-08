Insuficiência cardíaca: entenda a condição e as opções de tratamento

Internado no início de agosto devido a uma insuficiência cardíaca, o apresentador Fausto Silva, após uma piora no quadro, agora aguarda na fila para um transplante de coração, segundo informações divulgadas pelo Hospital Israelita Albert Einstein no domingo (20). A situação de Faustão levantou uma série de dúvidas sobre a condição, que afeta cerca de 3 milhões de brasileiros, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia.

“A insuficiência cardíaca é caracterizada pela incapacidade do coração de funcionar adequadamente, deixando de bombear sangue para outros órgãos e tecidos, o que compromete a saúde do organismo e a qualidade de vida do paciente. As causas são extremamente variadas e, de maneira geral, a insuficiência cardíaca é a consequência final de muitas condições que afetam o coração, como infarto, hipertensão e doenças nas válvulas do órgão”, explica a nefrologista Dra. Caroline Reigada.

Fatores de risco para a insuficiência cardíaca

A insuficiência cardíaca pode ser desencadeada por variados fatores, conforme explica a médica. “Além de condições prévias do coração e histórico familiar de problemas cardíacos, doenças metabólicas, como diabetes e obesidade, e maus hábitos, como o tabagismo e uma alimentação rica em sal e gorduras, também podem favorecer quadros de insuficiência cardíaca”, afirma.