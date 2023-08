10 benefícios da linhaça para a saúde e para o emagrecimento

A linhaça pode ser consumida de várias maneiras: inteira, moída ou em forma de óleo. Essa facilidade possibilita maior adesão do ingrediente no dia a dia. A seguir, veja 10 benefícios de incluir a linhaça na alimentação para a saúde e o emagrecimento!

A linhaça, também conhecida como semente de linho, é originária da região mediterrânea e do Oriente Médio. Ao longo do tempo, se espalhou por diversas regiões do mundo e ganhou reconhecimento por suas propriedades nutricionais e medicinais.

1. Benéfica para a saúde cardiovascular

Pressão arterial elevada e aterosclerose são alguns dos fatores de risco mais prevalentes para doenças no coração, como ataque cardíaco e acidente vascular cerebral. Quando consumidas com frequência, os ácidos graxos (ômega 3) e as fibras presentes nas sementes de linhaça podem ter um impacto preventivo contra esses fatores de risco.

2. Componentes anti-inflamatórios

O ácido alfalinolênico de ácidos graxos ômega 3 (ALA) e as lignanas — os dois principais compostos encontrados nas sementes de linhaça — podem reduzir potencialmente a inflamação que leva a certas doenças como a doença de Parkinson e a asma.

Esses compostos bloqueiam a liberação de agentes pró-inflamatórios, os quais contribuem para doenças inflamatórias. “[A linhaça] auxilia na redução de processos inflamatórios e previne dislipidemias e doenças cardiovasculares”, acrescenta Adriana Cerchiari de Andrade, nutricionista.

3. Controle da diabete

Um estudo divulgado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) analisou os efeitos da suplementação com pó de semente de linhaça na gestão da diabetes. Durante a pesquisa, foi observado que pessoas com diabetes tipo 2 que receberam suplemento em pó de sementes de linhaça na quantidade de 10 a 20 gramas por dia durante 1 a 2 meses tiveram uma redução de 19,7% no açúcar no sangue em jejum.

4. Melhora na digestão

As sementes de linhaça contêm os dois tipos de fibras dietéticas — solúvel e insolúvel. Ambas as fibras podem ajudar a garantir a passagem fácil do bolo fecal pelo intestino, algo benéfico para pessoas que sofrem de constipação e síndrome do intestino irritável, por exemplo. No entanto, ao incluir sementes de linhaça na dieta, é necessário beber muito líquido ao longo do dia.

Linhaça pode ser adicionada em diversas receitas práticas e saudáveis (Imagem: milatas | Shutterstock)

5. Saúde da pele As sementes de linhaça são ricas em ácidos graxos ômega 3, conhecidos por suas propriedades hidratantes. Consumir a semente de linhaça ou aplicar o óleo de linhaça na pele também pode prevenir a secura e a descamação. Além disso, podem até reparar cabelos danificados, prevenir a queda de cabelo, eczema e caspa. 6. Controle do apetite Como dito anteriormente, as fibras da linhaça ajudam a regular os níveis de açúcar no sangue, evitando picos de açúcar que podem levar a desejos por comida. Isso ajuda a controlar o apetite e a reduzir os lanches entre as refeições, o que contribui com a manutenção da dieta adequada. 7. Acelera o metabolismo Os ácidos graxos ômega 3 presentes na linhaça podem ajudar a aumentar o metabolismo. Tal fator promove a queima de calorias e favorece a redução da gordura na região abdominal. “Além disso, o ômega 3 ajuda na regulação da pressão dos vasos sanguíneos, uma vez que aumenta a fluidez sanguínea, evitando, assim, o aumento da pressão arterial”, afirma a nutricionista Roseli Rossi.