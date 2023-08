4 óleos essenciais que ajudam a fortalecer a imunidade

Os casos de gripe e resfriado tendem a ser mais frequentes durante os meses de inverno devido a uma combinação de fatores ambientais e comportamentais. Nesta época do ano, as temperaturas mais baixas levam as pessoas a passarem mais tempo em ambientes fechados e menos ventilados, o que aumenta a proximidade entre indivíduos e facilita a propagação dos vírus respiratórios. Além disso, a umidade do ar tende a ser mais baixa, o que pode ressecar as membranas mucosas das vias aéreas, tornando-as mais suscetíveis à infecção.

Óleos essenciais contra gripes e resfriados

Os óleos essenciais estão entre as alternativas que ajudam a fortalecer a imunidade neste período, pois possuem composições totalmente naturais e benéficas para a saúde. “Eles também ajudam a combater os sintomas de problemas respiratórios, proporcionando alívio e uma recuperação mais rápida”, conta Carla Dantas, especialista em estética corporal.

Eles podem ser utilizados de variadas maneiras. “O essencial é que seja feita a inalação através do aroma, mas também é possível realizar massagens no peito ou em locais doloridos, junto a óleos vegetais”, explica a especialista.