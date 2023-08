5 sintomas durante o exercício que indicam problemas cardíacos

Em 14 de agosto, é celebrado o “Dia do Cardiologista”. A data foi criada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) em 2007, como uma forma de valorizar esse profissional e ressaltar a importância da saúde do coração. Além disso, a data também coincide com a fundação da própria SBC em 1943, o que acrescenta um componente histórico marcante à comemoração.

A importância de cuidar da saúde cardíaca

A saúde do coração é um assunto que merece atenção, pois as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no Brasil e no mundo, segundo dados da própria sociedade. Cerca de 14 milhões de brasileiros têm alguma doença no coração, e cerca de 400 mil morrem por ano em decorrência dessas enfermidades, o que corresponde a 30% de todas as mortes no país. Por isso se faz tão importante o hábito de se consultar com o especialista em saúde do coração e dos vasos sanguíneos.

O papel vital do cardiologista na prevenção e no cuidado de problemas cardíacos

O cardiologista é o profissional que pode identificar e tratar problemas cardíacos, como arritmias, pressão alta, infarto e insuficiência cardíaca. Ele também pode orientar sobre os fatores de risco e os hábitos saudáveis que ajudam a proteger o coração, como alimentação equilibrada, atividade física regular, controle do estresse e do tabagismo.

“Para viver uma vida saudável e plena, é fundamental investir em cuidados com a saúde em geral, mas, principalmente, com o coração”, lembra o Dr. Rizzieri Gomes, médico cardiologista, focado na mudança do estilo de vida (MEV) de seus pacientes. “Vale sempre lembrar que se trata do órgão que bombeia sangue para todo o organismo; logo, é ele que mantém a vida das pessoas”, acrescenta.

Quando é indicado procurar uma consulta?

A consulta com o cardiologista é indicada principalmente quando a pessoa apresenta sintomas como dor no peito, palpitações, falta de ar, cansaço excessivo, tonturas ou desmaios. Ademais, é recomendado fazer uma avaliação cardiológica anualmente a partir dos 45 anos para os homens e dos 50 anos para as mulheres, ou antes, se houver histórico familiar de doenças cardiovasculares.

Os principais exames para avaliar a saúde do coração

O cardiologista pode solicitar e realizar diversos exames para verificar o funcionamento do coração, como eletrocardiograma, ecocardiograma, teste ergométrico e ressonância magnética. Esses exames podem detectar alterações nas estruturas, no ritmo e na função do coração, além de avaliar o fluxo sanguíneo nas artérias coronárias.