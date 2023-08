Pai começa a cursar Medicina após filho ser diagnosticado com hemofilia

Fábio Teixeira já era professor de inglês e enfermeiro. Pai do Bernardo cursa o 8º semestre de Medicina na Universidade Federal do Piauí

Um pai decidiu voltar à universidade para estudar Medicina após diagnóstico de hemofilia do filho. Fábio Teixeira, de 41 anos, percebeu a falta de médicos especializados na área após descoberta da doença de de Bernardo, de 7 anos.

O pai, que já atuava como professor de inglês e enfermeiro, agora está no 8º semestre do curso, na Universidade Federal do Piauí (UFP). As informações são do portal Metrópoles.



A hemofilia é uma doença rara que atrapalha a coagulação sanguínea e pode levar a hemorragias caso não seja controlada. A família descobriu a doença logo após o nascimento de Bernardo.

Com o diagnóstico do filho, ele passou a ler sobre o assunto e decidiu estudar para passar em Medicina no Enem. Fábio foi aprovado para a ingresso no curso em 2018. Ele planeja fazer residência em hematologia e conta que os médicos que cuidam do filho também são seus professores na universidade.

A família já sabia da possibilidade de Bernardo ter a doença, visto que outras pessoas da família da mãe têm hemofilia. Em 70% dos casos, a mutação genética causadora da hemofilia já está presente na família e é transmitida pelas mães portadoras aos filhos, segundo a Associação Brasileira de Pessoas com Hemofilia (Abraphem).