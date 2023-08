MPF e gestores de saúde debatem situação de vacinas antirrábicas no CE

Após denúncia de uma moradora de Sobral, a 235 km de Fortaleza, o Ministério Público Federal (MPF) reuniu autoridades de saúde para debater a distribuição de vacinas antirrábicas no Ceará. As informações são do próprio MPF.

A reunião envolveu, além do órgão, gestores do Ministério da Saúde, da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) e da Secretaria Municipal da Saúde de Sobral. Segundo a denúncia que resultou no encontro, o município estaria com falta de vacinas contra a raiva.

O objetivo do MPF era acordar, entre as esferas municipal, estadual e federal, o fluxo para distribuição do imunizante. O Ministério da Saúde tem doses disponíveis desta vacina, permitindo a ampliação do fornecimento. A secretaria estadual ficará responsável por encaminhar as doses aos órgãos municipais.

Também foi discutido o protocolo de uso dos dois tipos de aplicação da vacina: por via intramuscular é necessária uma dose maior do imunizante, enquanto a intradérmica tem menor volume, mas precisa de duas aplicações em locais distintos do corpo a cada dose. Por demandar mais quantidade de medicação, a vacina intramuscular foi definida como de menor prioridade.

