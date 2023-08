Descubra a importância de acreditar no próprio potencial

“Por outro lado, se a criança é educada em um ambiente com rígidas noções de ‘certo ou errado’, ‘feio e bonito’, ‘útil e inútil’, vai ser mais difícil experimentar qualquer coisa que esteja fora do que é ‘aceito’. A criança entra no modo de defesa, que é o que a maioria das pessoas chama de sabotagem. Ela deixa de fazer o que gostaria e passa a fazer o que esperam dela”, explica a especialista.

O que vemos, continua a explicar, são pequenos que preferem usar uma roupa que odeiam a “perder a aprovação” dos pais. E, quando adultos, acabam cursando uma faculdade que não queriam, mas que seus pais desejavam. Dessa forma, troca-se o bônus equivocado da aprovação e reconhecimento alheio pelo ônus da autoestima negativa.

“Os traumas criam memórias que organizam padrões persistentes compostos de crenças negativas, comportamentos disfuncionais, afetos e experiências corporais ruins que se repetem. Essas memórias traumáticas não se transformam ao longo dos anos, permanecendo cristalizadas na rede de lembranças, mas disparando as mesmas reações problemáticas sempre que algo do presente traz o passado”, explica.

Como enfatiza Artur, todo trauma nos tira do estado de segurança e nos coloca em estado crônico de ameaça, com defesas ativas, seja em hiperativação ou hipoativação. Por seguirmos cristalizados em estado de ameaça, ambas as situações deixam nossa potência criativa prejudicada.

Como sabemos, precisamos nos permitir, acreditar em nós, no nosso potencial e nos autorizar. Mas como fazer isso verdadeiramente, além do discurso? Em primeiro lugar, precisamos nos libertar dos traumas, sejam familiares ou pessoais, e que nos limitam a viver aquilo que somos. Ao não sabermos lidar com os eventos traumáticos, eles nos fazem prosseguir na vida de forma parcial e aprisionados por aquilo que nos aconteceu.

Autoaceitação é peça chave para mudança de comportamento

Como consequência, temos as crenças negativas, as quais geram uma avaliação bastante prejudicada de nossa capacidade de lidar com o mundo e de nos enxergar. “Essas crenças negativas permanecem em nossa mente, muitas vezes inconscientemente, e desse lugar escondido exercem uma influência perversa, contaminando escolhas e ações, frustrando a realização de nosso destino e de nosso potencial“, garante Artur.

O trabalho terapêutico para o processamento de memórias traumáticas, inclusive, é uma grande ferramenta para libertar a pessoa para viver o presente como experiência inédita e não mais como uma ininterrupta repetição de um passado doloroso, permitindo-a explorar o futuro, o propósito de vida e a realização.

Mesmo assim, estando todos nós diante de uma avassaladora era digital, precisamos monitorar também nosso comportamento. “Nas redes vivemos um grande julgamento. E, como sempre estamos julgando, o julgar faz com que queiramos que as pessoas não nos observem. Com o medo do julgamento alheio, nos colocamos numa posição muito vulnerável. E, ao não olharmos para nós e não nos aceitarmos, também nos julgamos e nos sentimos culpados por não ser o que gostaríamos de ser, de fazer o que gostaríamos de fazer”, salienta a terapeuta holística e consteladora familiar Claudia Valeria.

Experimente coisas novas sem medo errar

Outra forma de começar a se libertar da impotência diante da existência e ir de encontro a si própria é criar situações e ambientes onde possa fazer, errar e aprender. Essa é a dica da terapeuta Gabriela Modesto. Ela lembra que certa vez um colega comprou patins para seus três filhos e os levou ao parque. Ao começarem a andar, levaram muitos tombos e, com medo de errar, de passar vergonha ou ser alvo de chacota, logo começaram a se sentar, reclamar e arrumar desculpas para não andar com os patins. Ao perceber o que de fato estava acontecendo, seu colega criou um campeonato: quem caísse mais ganhava um sorvete.

“Muitos tombos e risadas vieram depois disso e, certamente, a intenção dele não era machucar seus filhos, mas, pelo contrário, estimular que experimentassem, que se permitissem vivenciar aquela experiência, sem ficarem presos em ter de acertar. Por isso digo que só é possível se libertar da ‘falta de autorização’ quando entendermos do que estamos nos protegendo: medo da crítica? Medo do fracasso? Medo do que vão falar? Medo de perder a aprovação de alguém importante? Mas isso não é fácil, afinal são anos e anos escondendo o que realmente somos. Então comece de um jeito simples: experimentando. Comece fazendo algo que você sempre desejou, mas alguém te disse que não deveria, ou você tinha medo do que as pessoas iriam falar”, sugere ela.

Seus desejos importam

Quando minha esposa e eu descobrimos a gravidez da nossa primeira filha, oito anos atrás, não sei se ouvimos mais felicitações ou gente dando pitacos e apontando qual seria a pior idade para a criação. Apaixonados por família grande, soubemos ignorar os conselhos inúteis e tivemos nos anos seguintes mais duas filhas. E, agora, a quarta criança que irá completar a nossa família está a caminho, desafiando a tia que fala que o mundo está muito perigoso para ter filhos ou quem adora comparar uma criança a gastos financeiros.

De verdade, não nos interessa se um a mais na mesa resultará em mais gastos. Não é que, como se diz por aí, a vida esteja ganha. Mas, sim, onde focamos nossa energia. Nesse caso, nos motiva o tanto de afeto, beleza, alegria e aprendizados que a vida nos proporcionará. Nos interessa, sim, que nossa vontade, que nosso sonho, que nossos desejos fluam sem obstáculos.