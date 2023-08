10 benefícios da musculação para a saúde do corpo

A musculação é uma das atividades físicas que geram polêmica entre aqueles que praticam exercícios, porque ela faz parte do grupo de atividades que ou você ama ou odeia. Mas fato é: quando praticada regularmente, os benefícios são inegáveis e vão desde a estética até a saúde geral do corpo.

“Alguns médicos falam, inclusive, do crescimento ósseo, da manutenção e do ganho da massa magra e citam a importância da atividade física também no controle da ansiedade e obesidade, na melhora no sono e aspectos hormonais, entre outros”, diz o personal trainer Andrétt Costa.

Considerando isso, selecionamos os 10 principais benefícios da musculação para você se inspirar e começar a praticar. Veja!

1. Previne lesões

A prática regular de musculação pode ajudar a prevenir lesões, uma vez que, ao fortalecer os músculos, a pessoa aumenta estabilidade, suporte das articulações, flexibilidade e coordenação motora, o que contribui para evitar acidentes.

“A construção de uma musculatura sólida reduz, significativamente, o risco de lesões durante a prática esportiva, permitindo que você desfrute de uma rotina ativa com mais segurança”, afirma Lucas Meireles, coordenador do Tonus Gym – rede de Studios do Grupo Smart Fit voltada para a musculação.

2. Favorece a produção de massa muscular

Considerada por especialistas uma das formas mais eficazes para ganhar massa muscular, a musculação, aliada a uma alimentação equilibrada e a um descanso adequado, torna o crescimento dos músculos propício, permitindo que eles se desenvolvam com mais volume e força. No entanto, para ganhar massa muscular, é importante adotar uma rotina de treinamento bem-estruturada.