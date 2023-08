6 dicas para elevar seu condicionamento cardiovascular

Não é segredo para ninguém que a prática regular de exercícios físicos oferece diversos benefícios à saúde. Segundo dados do Ministério da Saúde, o hábito de realizar atividades físicas é fundamental para prevenir e tratar doenças crônicas não transmissíveis. Além disso, de acordo com a mesma fonte, enfermidades relacionadas ao sedentarismo são responsáveis por 71% das mortes no mundo, incluindo as mortes de 15 milhões de pessoas entre 30 e 70 anos a cada ano.

Pessoas com doenças cardíacas podem praticar exercício físico?

É mito acreditar que pessoas com doenças cardíacas não podem praticar atividades físicas. O Ministério da Saúde informa que a inatividade física, aliada ao sedentarismo, pode não só agravar os problemas, como também ocasionar novos. Assim como o restante do corpo, o coração também é um músculo e, logo, será beneficiado pela atividade física. E o condicionamento cardiovascular é a capacidade do coração para bombear sangue aos outros órgãos, que está associada à capacidade de conduzir oxigênio para todo o corpo.

Benefícios da atividade física para o coração

A prática da atividade física, sob supervisão médica, traz inúmeros benefícios para a saúde cardiovascular. O Dr. Rizzieri Gomes, médico cardiologista, focado na mudança do estilo de vida (MEV) de seus pacientes, destaca os impactos positivos ligados à qualidade de vida e à prevenção de problemas cardíacos que ela proporciona.

“A atividade física pode ajudar a melhorar a autoestima e a qualidade de vida das pessoas, além de reduzir a pressão arterial, controlar o peso, melhorar a coagulação sanguínea e aumentar a capacidade cardiorrespiratória. Também é capaz de reduzir o risco de problemas cardíacos, como o AVC”, comenta.

O médico ainda afirma que não há limites quando se trata de saúde e superação. “A atividade física constante melhora o condicionamento muscular e cardiorrespiratório, ajudando a evitar a perda de massa magra, na manutenção da saúde óssea e corporal da pessoa, reduzindo o risco de fraturas, de hipertensão, doença cardíaca coronária, AVC, diabetes, câncer de cólon e de mama, depressão e ansiedade”, completa o Dr. Rizzieri.

Praticar natação ajuda a fortalecer o sistema cardiovascular (Imagem: YALPA PROD | Shutterstock)