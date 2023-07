7 dicas para estimular o cérebro no retorno das férias

Embora seja fácil entrar de férias e desfrutar de horas extras de descanso, durante o retorno, o nosso organismo percebe todas as mudanças feitas neste período. O afastamento da rotina pode nos proporcionar momentos de descontração, mas readaptar o relógio biológico e o cérebro para voltar à rotina habitual pode representar um grande desafio!

“Se você ainda não entrou no ritmo, pode ficar tranquilo: isso é natural. Demora cerca de uma semana, mas, aos poucos, o cérebro entende que ele precisa voltar a trabalhar”, afirma Dr. Fernando Gomes, neurocirurgião e neurocientista do Hospital das Clínicas de São Paulo.

Padrões diferentes nas férias

O especialista explica que é no hipotálamo, região do cérebro que controla os vários relógios biológicos do organismo, é composto por um conjunto de células nervosas, com cerca de 10 mil neurônios, que formam um centro de comando chamado núcleo supra-quiasmático.

“É nele que estão todas informações de qual ritmo o corpo deve seguir, desde quanta fome vamos sentir, passando pela regulação do sono, a temperatura, a pressão arterial, o funcionamento do intestino até outras funções vitais como o apetite sexual”, diz o Dr. Fernando Gomes.

Durante o período de férias, é normal acordar e dormir mais tarde. Assim, os milhares de neurônios recebem informações diferentes acerca das rotinas do corpo, como horários diferentes, padrões alimentares relaxados e até a presença de luz no ambiente em horários em que normalmente seria para estar dormindo. Dessa forma, na hora de voltar à rotina normal, o corpo reage negativamente e não volta tão rápido ao estado que deveria estar, deixando a sensação de estarmos mais preguiçosos.