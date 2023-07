5 transtornos psicológicos abordados no filme ‘Barbie’

A Barbie é uma figura de inspiração e entretenimento para crianças ao redor do mundo há décadas, carregando um símbolo de autonomia, beleza e moda. Depois de mais de 60 anos, o live-action inspirado na boneca chegou aos cinemas no dia 20 de julho – mas já era um fenômeno muito antes de seu lançamento.

Com Margot Robbie no papel principal, interpretando a “Barbie Estereotipada“, e Ryan Gosling como “Ken”, o filme traz uma nova perspectiva da vida da boneca, muito diferente do que o público estava esperando. A história gira em torno da Barbie, que começa a questionar sua vida perfeita na Barbieland e acaba enfrentando crises existenciais. Em busca de respostas, ela decide explorar o mundo real, onde se depara com um local diferente daquele com o qual estava acostumada.

A Barbie, que sempre foi vista como um símbolo de beleza e perfeição, passa por uma jornada de autodescoberta, questionando padrões e buscando sua própria identidade. De acordo com a psicóloga clínica Tatiane Paula, o contraste entre a cidade cor-de-rosa perfeita e a realidade traz à tona questões importantes, como ansiedade, depressão e dependência emocional.

A seguir, Tatiane Paula explica sobre os transtornos psicológicos retratados no filme ‘Barbie’.

(Atenção! Contém spoiler.)

1. Depressão

No filme, a protagonista enfrenta um momento difícil em que sua personagem é retratada como a versão depressiva da boneca. Nessa representação, são evidenciados sentimentos de tristeza, pessimismo e baixa autoestima, características comumente associadas ao transtorno. Essa abordagem destaca a importância de falarmos sobre temas como saúde mental e oferece uma perspectiva única sobre a jornada emocional da personagem principal.

2. Ansiedade

Na vida real, a protagonista experimenta sentimentos humanos à medida que lida com novas informações e comportamentos. Então, ela precisa lidar com a finitude e as necessidades biológicas que antes não eram percebidas quando era apenas uma boneca. A ansiedade também é vista em personagens que enfrentam situações desafiadoras e são utilizados para trazer questionamentos sobre suas próprias habilidades ou capacidades, gerando inseguranças, preocupações excessivas e dificuldades de gerenciar pensamentos intrusivos.

3. Crises existenciais

Outro ponto destacado no filme são as crises existenciais, que podem surgir quando as personagens se deparam com dúvidas sobre seu propósito, identidade e lugar no mundo. Por exemplo, a Barbie passa por situações em que precisa tomar decisões importantes sobre seu futuro e encarar obstáculos que a levam a questionar suas próprias habilidades e valores, além de não se considerar boa o suficiente em sua versão humana, se achando perfeita somente como boneca.