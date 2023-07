3 dicas para cuidar da saúde e manter o peso no inverno

Durante o inverno, é comum as pessoas sentirem mais fome ou menos disposição, pois o corpo gasta mais energia para se manter aquecido. Assim, neste período, o desejo por consumir alimentos ricos em calorias e carboidratos aumenta, suscitando o ganho de peso. Mas, com algumas estratégias simples, é possível aproveitar a estação sem abrir mão de uma alimentação saudável, principalmente para quem deseja manter o metabolismo ativo.

Pensando nisso, o Dr. Gabriel Almeida, médico, escritor, palestrante e professor de pós-graduação em Sarcopenia, lista 3 dicas para manter o corpo saudável e o equilíbrio do peso durante os dias frios. Veja!

1. Consuma fibras

O aumento do consumo de fibras pode ser um aliado para dar um boost na saciedade no inverno. “Os alimentos ricos em fibras e suplementações, como o Psyllium (fibra natural em pó que auxilia na hidratação do intestino, facilitando os movimentos intestinais), diminuem o apetite por aumentarem a produção de hormônios intestinais benéficos e equilibram o hormônio da fome, a grelina, o que faz o indivíduo comer menos”, diz o médico.

2. Faça exercícios físicos

Segundo o especialista, existem dois pontos fundamentais que devem ser analisados durante esse período com relação à perda de peso. “De um lado, o nosso organismo no frio tem um metabolismo maior, ou seja, queima mais gordura; de outro, porém, temos o ponto do aumento do apetite – proporcionalmente mais significativo do que o aumento do metabolismo –, o que acaba resultando em ganho de peso”, comenta o Dr. Gabriel Almeida.

Ao associar a aceleração do metabolismo ao aumento do apetite, as pessoas tendem a se movimentar menos no inverno e ficam mais na mesa, praticando menos atividade física, o que piora ainda mais esse quadro. Portanto, é essencial manter o corpo em movimento – afinal, ele não foi feito para ficar parado!

Como o corpo precisa de mais calorias para se aquecer, resultando no aumento do gasto energético, a prática de exercícios no inverno pode ser uma aliada para o bom funcionamento do organismo e manutenção do peso, além de facilitar o processo de sono, controle do estresse e humor.