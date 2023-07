4 dicas para envelhecer com mais saúde

Pesquisas apontam que, a partir de 2030, haverá mais idosos do que crianças vivendo no Brasil. Mas, o que contribui para que as pessoas vivam mais? A longevidade dos brasileiros aumentou, ou seja, as pessoas estão vivendo mais! No Brasil, a expectativa de vida subiu para 76,8 anos, segundo pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2020, um crescimento de 3,3 anos no período de 10 anos.

Entretanto, de acordo com Bernardo Sampaio, fisioterapeuta e diretor clínico do ITC Vertebral e do Instituto Trata, unidades de Guarulhos, comenta que, a terceira idade chega para as pessoas com mudanças físicas no corpo.

“Com o avanço da idade, é comum que ocorram alterações musculoesqueléticas, como perda de força muscular, diminuição da flexibilidade e problemas de equilíbrio. Esses fatores podem limitar a capacidade dos idosos de realizar tarefas simples, como sair da cama, fazer suas necessidades básicas como urinar e defecar, além de subir escadas ou levantar objetos leves”, explica.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Pensando nisso, o especialista em coluna vertebral, dá algumas dicas simples e eficazes para alcançar a longevidade. Confira!

1. Esteja em constante movimento

O sedentarismo, ou seja, a falta de atividades físicas, está associado a várias doenças. A recomendação para alcançar a longevidade, portanto, é manter o corpo em constante movimento. A importância do exercício para manter a saúde e, por consequência, retardar o processo de envelhecimento.

É importante ressaltar que essa prática de atividade física deve ser contínua e, se possível, desde a infância, para garantir seus benefícios ao máximo e, claro, sempre com o auxílio de um especialista.