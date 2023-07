Veja como o contexto social determina o equilíbrio emocional

Parece que não há mais saída e nós, humanos, teremos mesmo que reaprender ou aprender a viver em coletividade. A afirmação pode até parecer meio fora de contexto, já que estamos falando de sociedade, mas não é nada tão absurdo assim. O que falta a nós todos, humanos, é o entendimento do viver em comum unidade.

Líderes políticos dos diferentes continentes têm testado esses discursos e tem dado certo. Mesmo em situações de guerra, pandemia, dentre outros, as lideranças mundiais têm provado e aprovado essas comparticipações na dissolução dos problemas comuns. Líderes religiosos têm falado há milênios sobre o viver em harmonia na comunidade. Quase sem sucesso nos dias de hoje, o discurso religioso nunca se cansou de pregar a unidade em suas diferentes formas.

Relação entre coletividade e saúde mental

No final do século passado, as empresas declararam que os novos funcionários seriam chamados de colaboradores. Hoje, em qualquer loja que estamos ouvimos chamar pelo colaborador fulano ou o colaborador beltrano. Tudo isso fazendo parte de uma cultura organizacional que quer o trabalho em equipe, conjunto, colaborativo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Até aqui estou falando apenas de discursos que orbitam ao redor do senso coletivo. Parece que em diferentes camadas e contextos o mundo está acordando para a questão do coletivo em distanciamento do privado ou do particular.

Ao mesmo tempo em que isso acontece, nós, os terapeutas, estamos alertando famílias inteiras para que elas entendam que o equilíbrio emocional não está na pessoa e, sim, no contexto social que a sustenta. A questão de que a saúde mental é o ponto central da condição humana tem se tornado preocupação da política, da religião, da filosofia e da saúde, somente para citar algumas. De fato, nunca estivemos tão perto das duas margens – a da direita, onde habita a solidão, e a da esquerda, onde habita a loucura, ambas questões de saúde mental.

Reaprendendo a viver em coletivo

A atual condição humana exige interatividade que não apenas a digital, uma desculpa que inventamos para dizer que estamos juntos, mas envolve uma real interação, aquela: homem a homem, cara a cara, face a face.

Nessa interação haverá o conflito, mas o conflito com múltiplas possibilidades. Hoje, havendo o conflito, podemos resolver ele com um simples bloqueio. Ou melhor dizendo: com um cancelamento, mas, na vida real e no conflito real, teremos que reaprender a força do olhar, a perversão da palavra, o poder das escolhas, os sentimentos, as possibilidades e, por fim, o diálogo.