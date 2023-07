Veja como tornar o aleitamento materno mais fácil

Médica dá dicas para as mães conseguirem passar pelo processo de amamentação de forma saudável

Ter um filho altera muita coisa e muda grande parte da vida. Por isso, é muito importante ter paciência, independente do tempo que você irá precisar para se adaptar. Um dos maiores medos e ansiedades que envolvem a nova mãe é a amamentação. O medo de não ter leite, do bebê não conseguir mamar no peito, de precisar dar suplementos, entre outras coisas, deixam uma mãe de primeira viagem extremamente ansiosa.

Importância do leite

Existem algumas maneiras de encarar essa fase com mais facilidade e naturalidade. A ginecologista e obstetra Lilian Guimarães ajuda a esclarecer algumas dúvidas.

“Não existe uma mãe que não produz leite, a não ser em casos de trauma das mamas e cirurgias mamárias extensas, todas as mães têm leite. Nos três primeiros dias depois do parto, a mulher não tem o leite propriamente dito, mas tem o colostro, que funciona como uma ‘vacina’ natural para a proteção do bebê, pois é rico em nutrientes”, esclarece a especialista.

Paciência nos primeiros dias de amamentação é fundamental (Imagem: Africa Studio | Shutterstock)

Paciência nos primeiros dias

De acordo com a Dra. Liliane Guimarães, o que acontece nessa fase inicial é que o bebê está aprendendo a mamar, ao mesmo tempo em que a mãe está aprendendo a amamentar. Por isso, a paciência é fundamental. “Se a mãe conseguir estabelecer uma relação gostosa com o bebê, tiver paciência e persistência nos primeiros dias, depois vai correr tudo bem”, garante a ginecologista.

Orientações importantes

Ainda segundo a Dra. Liliane Guimarães, durante o pré-natal o obstetra vai ensinar à gestante alguns exercícios para preparar os mamilos para o aleitamento, além de orientá-la sobre as posições adequadas para amamentar, frequência e duração das mamadas. “Essas orientações, bem como outras sobre ordenha das mamas e armazenamento do leite, são ainda reforçadas pela obstetriz na maternidade e pelo pediatra da criança”, esclarece.

“Em resumo, se a gestante fizer um pré-natal adequado, em que tenha oportunidade de esclarecer suas dúvidas e compartilhar seus receios, será bem orientada e a gestação e parto transcorrerão da forma mais tranquila possível, para que a nova mamãe possa curtir plenamente esse momento tão importante de sua vida”, conclui a obstetra.