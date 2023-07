Saiba como os animais ajudam no desenvolvimento infantil

A convivência entre animais e crianças pode ser extremamente benéfica, pois auxilia no desenvolvimento de diversas áreas comportamentais e sociais. O Dr. Sylvio Renan Monteiro de Barros, médico pediatra, afirma que os animais são uma companhia altamente estimulante para as crianças, não apenas desenvolvendo as atividades lúdicas e incentivando a criatividade, mas também pelo elo afetivo que se constrói nessa relação.

“Hoje temos indicações médicas de trabalhos com animais para estímulo de crianças portadoras de síndrome de Down e paralisia cerebral, com excelentes resultados no desenvolvimento neuropsicomotor”, conta o especialista.

Ensine a criança a cuidar do animal de estimação

De acordo com o pediatra, é muito importante que a criança participe dos cuidados com o animal de estimação, pois ela estabelece uma relação com ele semelhante à relação que os pais têm com ela. “Esta relação lhe dá a oportunidade de vivenciar o outro lado do convívio social pais/filhos, facilitando-lhe o entendimento das orientações paternas”, diz o Dr. Sylvio Renan. Ou seja, quando a criança assume algumas responsabilidades, como alimentar, limpar e dar afeto ao animal de estimação, ela passa a compreender melhor as responsabilidades que os pais têm em relação a ela.

Relação benéfica para o QI

Além disso, alguns estudos mostram que o QI (Quociente de Inteligência) das crianças que têm contato direto com animais aumenta em alguns pontos, se comparado à média. Isso acontece, pois, ao observar os animais, a criança tende a perceber o mundo de outras formas. Observar o comportamento do cachorro durante as brincadeiras, por exemplo, faz com que ela preste atenção nas estratégias de fuga do bichinho.