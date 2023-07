Conheça os benefícios do humor para as crianças

Veja como as piadas podem contribuir para o desenvolvimento dos pequenos

O riso é importante em qualquer fase da vida de uma pessoa. Ele é responsável por ativar no cérebro os quatro hormônios da felicidade: endorfina, serotonina, dopamina e oxitocina, que também auxiliam no bom funcionamento do corpo e ajudam a evitar problemas de saúde.

Vantagens das piadas

Assim como para os adultos, as piadas também podem ser usadas pelas crianças como uma forma de quebrar o gelo e até mesmo de fazer novos amigos. A partir dos cinco anos, elas já conseguem usar a linguagem para se comunicar de forma bem-humorada. Dessa forma, piadas e charadas infantis se tornam grandes fontes para uma boa risada.

Piadas favorecem o desenvolvimento

Uma revista de piadas, por exemplo, é capaz de aproximar as crianças da leitura. Assim, esse tipo de conteúdo estimula a criatividade, a imaginação, o vocabulário, o hábito de leitura e ainda trabalha o foco, pois os pequenos precisam prestar atenção para acompanhar a piada.

O humor pode fortalecer laços e ajudar na educação

Compartilhar piadas com as crianças também é uma forma de fortalecer a relação entre pais e filhos. Além de ser também uma maneira de abordar temas mais complexos ou ensiná-los que há piadas que são desrespeitosas e não devem ser feitas.