Copa Feminina: mulheres correm mais risco de lesionar o joelho

Com a proximidade da Copa do Mundo Feminina de Futebol, uma das maiores preocupações é o joelho, uma estrutura muito afetada por lesões. “Isso porque é uma articulação grande, complexa e responsável pela sustentação do corpo e pela absorção de impacto, sendo muito demandada durante a movimentação”, explica o Dr. Marcos Cortelazo, ortopedista especialista em joelho e traumatologia esportiva, membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT).

Nesse sentido, o especialista explica que as mulheres devem tomar cuidado redobrado com a saúde dessa articulação, visto que lesões dos joelhos são mais frequentes no sexo feminino por 5 principais motivos. Veja quais são eles!

1. Anatomia

Homens e mulheres têm anatomias diferentes. “De maneira geral, as mulheres possuem uma bacia mais larga (ginecoide), tendem a ter joelhos valgos (arqueados para dentro) e apresentam um ângulo do quadríceps maior. Esses fatores causam alterações biomecânicas e de alinhamento, especialmente nos membros inferiores, aumentando assim a suscetibilidade das mulheres de sofrerem com condições como a condromalácia patelar, caracterizada pelo amolecimento da cartilagem da patela”, diz o especialista.

2. Ciclo menstrual

As flutuações hormonais que ocorrem durante o ciclo menstrual possuem impacto significativo nas articulações, o que faz com que a mulher seja mais ou menos propensa a lesões dependendo da fase do ciclo em que se encontra.

“As articulações, assim como as cartilagens que as protegem, possuem receptores de estrogênio, hormônio que contribui para a manutenção da saúde dessas estruturas. Logo, quando os níveis de estrogênio sofrem alterações durante do ciclo menstrual, essas estruturas tornam-se mais frágeis. Pode ocorrer uma maior frouxidão dos ligamentos, o que favorece, por exemplo, a ocorrência de lesões do ligamento cruzado anterior (LCA)”, afirma o ortopedista.