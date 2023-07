Entenda o que é a culpa materna e saiba como lidar

Quem nunca ouviu o ditado que diz que “quando nasce um filho, nasce a culpa”? Pesquisas mostram que a culpa atinge as mães quase que de forma universal. Segundo Adriana Drulla, mestre em psicologia positiva e autora do estudo Transmissão Intergeracional da Autocompaixão, o problema da culpa materna é a forma como ela é prevalente e crônica.

“Sabemos que a culpa acontece para motivar uma maior coerência entre nossas ações, expectativas e valores. Mas no caso da culpa materna, as expectativas são inatingíveis e os valores incoerentes, logo, é impossível se adequar”, explica.

A psicóloga conta que o paradigma vigente da maternidade de que a boa mãe é aquela que se doa completamente em termos físicos, emocionais, psicológicos e intelectuais gera frustração e culpa nas mulheres que têm filhos. “Cada vez mais, nos sentimos piores enquanto mães. Temos sentido mais medo, estamos mais confusas e nos sentimos inferiores. Essa sensação de ineficácia afeta nosso bem-estar físico, nossa saúde mental e a nossa capacidade de sermos boas o suficiente no papel de mãe”, afirma a psicóloga.

Mães autocompassivas se sentem mais seguras

Em seu estudo, aprovado pelo Conselho de Ética em Pesquisa da Universidade da Pensilvânia, Adriana Drulla investigou o desenvolvimento da autocompaixão, focando especificamente no potencial impacto de práticas parentais. A pesquisa foi realizada com 246 pares de mães e filhos adolescentes e revelou que mães autocompassivas têm filhos mais autocompassivos, e se sentem mais competentes no papel de mãe.

A especialista aponta que a autocompaixão envolve a capacidade de fornecer suporte emocional a si mesmo, enfrentando desafios e adversidades com maior perspectiva e com a compreensão de que as dificuldades são comuns a todas as pessoas.

“As mães autocompassivas são mais propensas a se perdoarem quando cometem erros, em vez de vê-los como uma indicação de incompetência ou inferioridade. Isso ajuda essas mulheres a seguirem em frente, a terem menos medo de errar e maior facilidade para tentarem novos caminhos.” analisa a mestre em Psicologia.