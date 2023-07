Veja como planejar as tarefas do dia para ter uma vida mais leve

Quando o assunto é gestão de tempo, o normal é que as pessoas pensem automaticamente no trabalho. Mas, na verdade, o objetivo é aumentar o tempo para o descanso, para os momentos de autocuidado e para todas as atividades que colaboram com uma vida mais leve e organizada.

Para isso, a rotina pessoal e a de trabalho são analisadas e organizadas a fim de que haja um aumento na produtividade e benefícios para a saúde mental. A seguir, veja a lista de pontos que você pode seguir visando planejar e aproveitar melhor o seu tempo.

Ouça o seu corpo e a sua mente

A primeira coisa que você precisa fazer para gerenciar bem o seu dia é escutar atentamente o seu corpo e a sua mente. Observe quantas horas de sono por noite são necessárias para te deixar disposto e produtivo durante o dia.

Identifique por quanto tempo você consegue ficar focado numa só atividade, sem distrações e sem sentir cansaço. Tome nota de qual o seu tempo ideal para desfrutar das refeições, se preparar para uma reunião, desempenhar suas tarefas, lidar com relatório e tudo mais que faz parte da sua rotina.

“É importante saber em quais horários do dia você é mais eficaz em cada uma de suas atividades. Se você sente que seu raciocínio é mais lento pela manhã, é melhor programar as tarefas mais ‘automáticas’ para realizar nesse período e, assim, aproveitar melhor o seu tempo”, aponta Daniel Alves, consultor empresarial e especialista em gestão organizacional. Segundo ele, o autoconhecimento é imprescindível para podermos ter assertividade na gestão do tempo.