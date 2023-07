Veja a importância de cuidar da alimentação no inverno

Nutricionista explica como alguns alimentos podem ajudar a manter o corpo aquecido e saudável durante as baixas temperaturas

Durante o inverno, o organismo geralmente trabalha mais para manter-se aquecido. Por isso, é importante adotar uma alimentação adequada que forneça os nutrientes necessários para garantir a saúde e o bem-estar do corpo. No Brasil, nos meses de junho e julho, época mais fria do ano, há uma ampla variedade de legumes, verduras e frutas disponíveis para compra, e por um preço melhor, por conta da sazonalidade.

Fortalecendo o sistema imunológico

Ana Paula Gonçalves, supervisora de Nutrição e Dietética do São Cristóvão Saúde, conta que, no frio, o corpo tem um gasto energético acima do habitual para nos manter aquecidos e, apesar disso, não é preciso exagerar nas porções dos alimentos.

Além disso, no inverno, as pessoas ficam expostas a gripes, resfriados e outras infecções respiratórias, o que demanda uma atenção especial ao cardápio. “Uma alimentação equilibrada, rica em vitaminas e minerais, ajuda a fortalecer o sistema imunológico, tornando-o mais capaz de combater essas doenças”, complementa a especialista.

Algumas trocas saudáveis

Entre as opções da sazonalidade e trocas saudáveis destacadas por Ana Paula Gonçalves, temos:

Tangerina;

Kiwi;

Carambola;

Abóbora;

Batata-doce;

Inhame;

Gengibre;

Farinha de aveia, substituindo a farinha de trigo;

Ricota, em vez de provolone.