Cirurgia bariátrica: entenda quando ela é indicada e como é realizada

A obesidade é um problema que tem afetado cada vez mais pessoas no Brasil e tornando a incidência de doenças graves maior. Segundo dados do Ministério da Saúde (MS), cerca de 6,7 milhões de pessoas no país estão obesas, o que representa cerca de 31% do total 21,2 milhões de brasileiros que participam da tabulação do sistema de vigilância alimentar e nutricional.

E, diante do crescimento da doença no país, a cirurgia bariátrica tem representado uma solução para o problema, mas gerado dúvidas sobre quando realizar e buscar o método, já que o processo para combater a doença é muito mais difícil do que se imagina, principalmente considerando as outras enfermidades que podem ser desenvolvidas pela doença.

“A obesidade traz outros problemas de saúde como hipertensão, diabetes, problemas cardiovasculares e pode até aumentar o risco de alguns tipos de câncer se não houver um controle adequado. E, entre os tratamentos indicados para doença, está a cirurgia bariátrica, considerado o método mais eficaz até o momento para controle da obesidade em seus níveis mais graves”, afirma o cirurgião bariátrico Luis Gustavo Cortiano, do Eco Medical Center.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Quando a cirurgia bariátrica é indicada?

A indicação da cirurgia bariátrica é para pacientes com IMC acima de 35kg/m2 e comorbidades com alto risco cardiovascular, apneia do sono, doenças articulares degenerativas ou outras que não tenham tido sucesso no tratamento clínico. O destaque é a indicação da cirurgia para pacientes com IMC abaixo de 35kg/m2, mas com diabetes tipo 2 mal controlada, chamada de cirurgia metabólica (pois o objetivo principal é o controle do diabetes).

“Ao todo são cerca de 21 doenças que possuem recomendação para a cirurgia, além do Índice de Massa Corporal (IMC) elevado, entre elas, dores nas articulações, depressão, cardiopatias, diabetes, hipertensão e outras”, informa o Dr. Luis Gustavo Cortiano.