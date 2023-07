Entenda como a demência afeta a saúde mental

Quando falamos em demência, estamos diante de um distúrbio neurocognitivo que diminui a função mental de um indivíduo, afetando a memória, o pensamento, o juízo e a capacidade de aprender, tudo isso de forma lenta e progressiva. De acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde), cerca de 55 milhões de pessoas convivem com essa doença em todo o mundo, e a previsão é de que em 2050 esse número chegue a 139 milhões.

Assim como no caso de algumas doenças mentais graves, a pessoa que convive com demência necessita de um cuidado especial que nem sempre familiares e amigos conseguem oferecer. “São indivíduos que não conseguem dar conta da própria vida, ao longo do tempo desaprendem a realizar atividades básicas do dia a dia, como lidar com dinheiro, andar sozinha na rua e cozinhar”, explica o Dr. Ariel Lipman, psiquiatra e diretor da SIG – Residência Terapêutica.

Além disso, a saúde mental é afetada, principalmente, quando aparecem os primeiros sintomas da demência. “Nessa fase, é comum uma alteração de comportamentos, ansiedade e, até mesmo depressão, sendo necessário acompanhamento com um especialista“, comenta o médico.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Consequências da demência

Além disso, como se trata de um transtorno que aumenta gradativa e lentamente, é um processo doloroso não só para o paciente em si, mas também para as pessoas que fazem parte da vida dessa pessoa.

“Esse paciente está, aos poucos, perdendo sua autonomia, ou seja, suas escolhas não são mais suas, ele não pode ficar sozinho, não pode preparar sua comida e, conforme o tempo vai passando, não pode mais ir ao banheiro sem esquecer o que ia fazer. É um comprometimento importante e muitas vezes precoce; por isso, é muito importante que o acompanhamento multidisciplinar faça parte do tratamento da doença em todas as duas fases”, complementa o psiquiatra.

Sendo assim, a saúde mental desempenha um papel importante no contexto da demência. “A doença, ao longo do tempo, altera a personalidade e o comportamento de uma pessoa, tornando-a mais irritada, mais impaciente, agitada e até agressiva”, explica o médico.