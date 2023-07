10 dicas para manter a saúde do corpo durante viagens longas

Especialistas explicam o que você precisa fazer para viajar com segurança e aproveitar as férias

Viajar é um dos momentos mais agradáveis para a maioria das pessoas e está entre um dos principais atrativos do mês de julho. No entanto, o percurso durante o trajeto pode não ser um dos mais satisfatórios para a saúde do corpo, principalmente quando a distância é longa. Por isso, reunimos um time de especialistas para indicar 10 dicas do que fazer durante a viagem para garantir que você chegará ao destino bem. Veja!

1. Movimente o corpo

Mesmo em locais de difícil circulação, como carros, ônibus e aviões, movimentar-se durante a viagem é indispensável. “Em viagens longas, as pernas ficam para baixo e paradas na mesma posição por muito tempo. Sem contração muscular da panturrilha, o sangue não circula como deveria e acaba migrando para os tecidos ao redor, ocasionando inchaço”, explica a cirurgiã vascular Dra. Aline Lamaita, membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV).

A médica também alerta que, em casos extremos, esse inchaço pode causar coágulos sanguíneos, trombose ou até mesmo embolia pulmonar, principalmente em pessoas que já possuem predisposição ao problema. Por isso, é importante evitar permanecer muito tempo na mesma posição. “No avião, procure caminhar no corredor ou movimentar os membros inferiores no seu próprio lugar. Já nas viagens de carro, faça paradas regulares para esticar as pernas”, aconselha a profissional.

2. Visite o banheiro regularmente

Aproveite o momento de se movimentar para também ir ao banheiro, pois segurar a urina é prejudicial à saúde. “Essa prática, quando feita por longos períodos de tempo, como durante uma viagem, pode favorecer o surgimento de infecções urinárias”, explica a médica nefrologista Dra. Caroline Reigada, especialista em Medicina Intensiva pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira. “Além disso, se você estiver de carro, há o risco de a bexiga cheia romper em caso de colisão ou acidente, o que geralmente não ocorre quando ela está vazia”, acrescenta.

3. Preste atenção à alimentação

Programe a sua alimentação antes, durante e depois da viagem. “Aeroportos e rodoviárias geralmente não têm muitas opções de alimentos saudáveis, então prepare-se e leve frutas, lanches naturais, barrinhas e outros snacks leves e saudáveis”, recomenda a médica nutróloga Dra. Marcella Garcez, diretora e professora da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN).

Durante a viagem, evite alimentos muito salgados ou doces, que desidratam o corpo, e refeições pesadas de difícil digestão. “Motoristas e pessoas que querem se manter despertas também devem evitar massas, pães e farináceos refinados de alto índice glicêmico, que podem provocar sonolência após a ingestão”, aconselha a médica nutróloga. Mesmo ao chegar ao destino, o cuidado alimentar deve continuar.

4. Evite o consumo excessivo de álcool

O consumo excessivo de bebidas alcoólicas não é recomendado em viagens. “Bebidas alcoólicas em excesso devem ser evitadas por vários motivos, incluindo desidratação do corpo, intoxicação hepática e sintomas neurológicos, todos indesejáveis em períodos de viagens”, diz Dra. Marcella Garcez. O álcool ainda pode ser um fator de risco para dores articulares.

“O álcool pode causar o aumento do ácido úrico no sangue, condição esta chamada de hiperuricemia, que leva à inflamação das articulações e, quando não tratada, pode ocasionar lesões da cartilagem articular que evoluem para a artrose”, explica o Dr. Marcos Cortelazo, ortopedista especialista em joelho e traumatologia esportiva.

O cuidado deve ser redobrado em viagens de avião. “No avião, os efeitos do álcool são mais exacerbados devido à menor pressão atmosférica com consequente redução da oxigenação da aeronave”, acrescenta a Dra. Caroline Reigada.

5. Prefira refeições leves

Comer excessivamente, também pode ocasionar uma piora dos sintomas de cinetose. “A cinetose é uma condição caracterizada pelo enjoo e desconforto que acontece a bordo de carros, navios, ônibus e aviões por questões neurológicas relacionadas ao equilíbrio, que depende da coordenação do cérebro a partir das informações recebidas do labirinto, da visão e do sistema proprioceptivo, formado pelos músculos, ligamentos e pele. Para lidar com a cinetose, além de não consumir álcool, é importante evitar substâncias estimulantes em excesso e não fazer refeições pesadas ou ficar muito tempo em jejum”, aconselha a Dra. Marcella Garcez.