5 benefícios do cuidado com o sistema imunológico para as mulheres

Cuidar do sistema de defesa do corpo pode melhorar a saúde e elevar a qualidade de vida

Composto por órgãos, células e moléculas, o sistema imunológico atua na defesa do corpo contra agentes infecciosos, como bactérias, vírus, fungos e parasitas. Ele desempenha um papel crucial e forma uma grande barreira de proteção para o corpo humano.

Segundo a Dra. Jackeline Barbosa, vice-presidente da área médico-científica da Herbarium, indústria farmacêutica líder e referência em fitoterápicos no Brasil, no caso das mulheres, os hormônios femininos, como estrogênio e progesterona, influenciam diretamente na resposta imunológica, tornando-as mais propensas a algumas doenças autoimunes. Desta forma, redobrar a atenção e os cuidados com a imunidade pode elevar a qualidade de vida deste público de forma significativa.

Com isto, a especialista sinaliza os principais benefícios de as mulheres cuidarem do seu sistema imunológico de forma contínua. Confira!

1. Redução do risco de infecções

Um sistema imunológico forte e saudável ajuda a prevenir infecções, como gripes, resfriados e infecções do trato urinário.

2. Melhor resposta às vacinas

Um sistema imunológico fortalecido responde de forma mais eficaz às vacinas, proporcionando uma proteção maior contra diversas doenças.

3. Menor incidência de doenças autoimunes

O cuidado adequado do sistema imunológico pode ajudar a reduzir o risco de desenvolver doenças autoimunes, como artrite reumatoide, lúpus e doença celíaca, que afetam predominantemente mulheres.

4. Saúde reprodutiva

Um sistema imunológico equilibrado é importante para a saúde reprodutiva feminina, contribuindo para uma gravidez saudável e reduzindo o risco de complicações durante a gestação.

5. Melhor bem-estar geral

Ao cuidar do sistema imunológico, as mulheres podem experimentar um melhor bem-estar geral, com mais energia, menor fadiga e maior resistência a doenças.

Riscos de uma imunidade fragilizada

A Dra. Jackeline Barbosa explica que um sistema imunológico fragilizado pode desencadear diversas questões negativas para o corpo. “Um organismo com imunidade baixa tem maior suscetibilidade a infecções, dificuldade de recuperação em casos de doenças, aumento do risco de patologias autoimunes, agravamento de doenças crônicas e diminuição da qualidade de vida”, afirma.