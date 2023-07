Mesmo com aval da Anvisa, vacina contra a dengue deve chegar ao SUS apenas em 2025

Mesmo com a autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a nova vacina contra a dengue ainda não tem previsão de ser incorporada ao calendário nacional de vacinação SUS. O Ministério da Saúde informou que o imunizante precisa ser submetido a análises internas antes de ser disponibilizado na rede pública.

O processo pode demorar até um ano. Por outro lado, farmácias e clínicas privadas já estão com a vacina à venda, conforme mostrou O POVO no fim de junho.

O imunizante, chamado de Qdenga, recebeu aval da Anvisa em março deste ano para ser comercializada em todo o território nacional. O produto é destinado a crianças acima de quatro anos, adolescentes e adultos com menos de 60 anos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A vacina é produzida pela farmacêutica Takeda Phamra, do Japão, que já fornece o antígeno para a Europa desde dezembro do ano passado, após receber aprovação da agência sanitária europeia (EMA).

Sobre o assunto O que se sabe sobre a nova vacina contra a dengue

Peru vive o pior surto de dengue dos últimos tempos

Ceará registra redução de 55,2% dos casos de dengue, chikungunya e zika

No Brasil, para chegar ao SUS, o imunizante precisa ser avaliado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec). O laboratório japonês informou que o pedido será apresentado até o fim deste mês.

Além da vacina fabricada no oriente, um outro produto está sendo desenvolvido pelo Instituto Butantan, em São Paulo, e deve ser enviado para análise da Conitec em dezembro deste ano. O Ministério da Saúde deve priorizar o produto nacional. Com isso, a expectativa é que a chegada do imunizante ao SUS ocorra apenas em 2025. Na rede privada, o preço do produto varia de R$ 400 a R$ 500.

Dengue no Ceará

Até o dia 12 de junho deste ano, o Ceará havia registrado 7.081 casos de dengue, conforme o boletim de arboviroses mais recente divulgado pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesa). Em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram computados 12.671 casos, houve redução de 44%. As mortes também caíram pela metade, passando de seis em 2022 para três em 2023.