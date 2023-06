10 alimentos e bebidas que ajudam a combater a retenção de líquido

A retenção de líquido é uma condição que pode ser causada por diversos fatores, incluindo a alimentação. Um dos principais sintomas é o inchaço nas mãos, nas pernas, nos pés, nos tornozelos e no abdômen, além da sensação de cansaço e desconforto. Para combater esse problema é importante adotar uma dieta equilibrada e rica em alimentos e bebidas que auxiliam na eliminação do excesso de líquido. Pensando nisso, a nutricionista do Oba Hortifruti, Renata Guirau, separou uma lista com tudo que pode te ajudar a vencer a retenção de líquido!

1. Água

A ingestão de água favorece que o corpo se regule melhor em relação aos líquidos corporais, ajudando na eliminação do excesso acumulado e na prevenção da retenção.

2. Chá verde

Por conter cafeína e compostos antioxidantes, o chá verde apresenta uma ótima ação diurética, favorecendo a prevenção e a eliminação da retenção de líquido.

3. Água de coco

Ajuda na hidratação, tanto pelo seu teor de água quanto de minerais, como o potássio e o magnésio, que atuam no equilíbrio eletrolítico do nosso corpo e ajudam na eliminação da retenção de líquido.

4. Abacaxi

É uma fruta com propriedade diurética, favorecendo o aumento da diurese (produção de urina) e atuando diretamente no combate à retenção de líquido.