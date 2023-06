Aprenda a preparar xarope natural para prevenir a gripe

Durante o inverno, adotar hábitos diários para manter a saúde em dia é uma das maneiras de evitar os resfriados que costumam aparecer na estação. Para isso, os alimentos costumam ser grandes aliados, pois contém nutrientes essenciais para o organismo que ajudam a fortalecer a imunidade e aumentam a absorção de vitaminas, fibras e minerais que protegem o corpo contra a gripe.

Por isso, a médica nutróloga Dra. Ana Luisa Vilela indica quais alimentos consumir neste período e como utilizá-los para preparar um xarope natural eficaz para mandar os resfriados para longe. Veja!

Para quem deseja melhorar a saúde e fortalecer o sistema imunológico, a Dra. Ana Luisa Vilela recomenda o consumo de verduras como brócolis e espinafre que são ricos em ferro e zinco. Derivados do leite que contêm microorganismos e os cogumelos, como shitake, que aumentam a produção das células responsáveis pela defesa do organismo também são boas opções.

A profissional também aponta alimentos que podem ser combinados com ervas no preparo de chás e sucos naturais para turbinar a absorção de nutrientes, como:

Xarope com abacaxi, limão e mel para combater a gripe (Imagem: Dementieva Iryna | Shutterstock)

Xarope com abacaxi, limão e mel contra a gripe

Ingredientes

Suco natural de 1 abacaxi

Suco de 2 limões

1/2 xícara de chá de mel

10 gotas de própolis

1 xícara de chá de camomila

10 folhas de hortelã

2 dentes de alho descascados

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o suco de abacaxi e o alho e misture bem. Acrescente o mel, o suco de limão e as folhas de hortelã e mexa para incorporar com os demais ingredientes. Após, transfira a mistura para um recipiente com tampa, junte o própolis e o chá de camomila e misture bem. Tampe o recipiente e deixe descansar por 10 minutos. Sirva em seguida.

