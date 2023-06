6 dicas para aproveitar as férias e descansar de verdade

As férias de julho estão chegando e, com elas, o tão aguardado momento para viajar em família e descansar das atividades do dia a dia. No entanto, para desfrutar do período e recarregar as energias é preciso desligar a mente. Para isso, alguns hábitos são valiosos, principalmente considerando a constante disposição de telas, como explica a psicóloga clínica Tatiane Paula.

“Reserve um tempo para relaxar e se desconectar das telas, explorar atividades ao ar livre, ler um livro, fortalecer os relacionamentos e, acima de tudo, lembrar-se de que o objetivo principal é descansar é fundamental”, afirma a especialista, que compartilha 6 dicas para aproveitar as férias da melhor maneira. Veja!

1. Opte por atividades que tragam prazer

Uma das sugestões da psicóloga é dedicar tempo para atividades que não exigem grandes compromissos e que permitam desconectar do trabalho. “É essencial reduzir o nível de estresse acumulado, focando em escolhas que tragam prazer e alegria. Isso pode incluir hobbies, esportes, passeios, assistir a filmes, ouvir música, cozinhar ou qualquer outra atividade que traga felicidade”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

2. Tente se desconectar do trabalho

Para aqueles que têm dificuldade em desconectar do trabalho, pode ser necessário buscar ajuda profissional. “A terapia cognitivo-comportamental pode ser uma opção eficaz para entender as crenças que levam a um padrão de comportamento de necessidade de ser produtivo o tempo todo. Um especialista pode oferecer orientação adequada para cada caso, auxiliando no desenvolvimento de estratégias para um melhor equilíbrio entre trabalho e descanso”, relata Tatiane Paula.

3. Pratique atividades ao ar livre

Se você pretende passar as férias com a família, uma das atividades recomendadas pela psicóloga é a prática de atividades físicas ao ar livre. “Além disso, engajar-se em trabalhos voluntários pode ser uma ótima maneira de ensinar valores como empatia e responsabilidade social. Priorizar o tempo de qualidade com amigos e familiares também é necessário para fortalecer os laços afetivos. É importante lembrar que cada pessoa é única e deve encontrar as atividades que melhor se adequam às suas preferências pessoais”.